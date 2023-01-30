《本港樓市》恒地一部推５盤涉二千五伙，啟德及深水埗新盤下月推

《經濟通通訊社３０日專訊》恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民在新春團拜

活動上表示，今年部署推出５新盤，涉約２５００伙。連同其貨尾單位供應共約４０００伙，涉

約４００億元。他亦相信，相信啟德ＨＥＮＬＥＹ ＰＡＲＫ及深水埗映岸有機會下月推盤。

恒地營業（一）部兔年推盤計劃包括啟德ＨＥＮＬＥＹ ＰＡＲＫ，涉７４０伙、紅磡必嘉

坊第３期，涉２７０伙；長沙灣西洋菜北街項目，涉４９０伙；同區巴域街項目一期，涉７３０

伙；以及香港小輪（０００５０）與市區重建局合作 、恒地負責銷售的映岸，涉２６２伙。上

述５個項目總貨值逾２００億元。另外，亦部署推出英皇道商業項目，涉７０伙。



＊樓市料於新春後現「小陽春」＊



林達民指出，去年樓市需求遭到壓抑，加上現時供應較多，上半年料樓價溫柔持平及慢慢恢

復。待市場消化上述供應，下半年樓價升勢則較快，加上所有不確定因素慢慢消除；低位反彈。

而中港通關亦令海外，包括內地買家加快買樓步伐。

他又表示，今年防疫措施慢慢消除，美國加息預期接近尾聲，以及港元匯價和本港息口企穩

，料樓市於新春後現「小陽春」，價格自第二季後「火爆」。

此外，他稱，恒地粉嶺北新盤ＯＮＥ ＩＮＮＯＶＡＬＥ未來或有加價空間，若市場需求加

大，則提價２％至５％。截至昨日，項目共售出１４７伙，成交額約１０億元。（ｒｈ）

