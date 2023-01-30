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30/01/2023 12:43

【ＥＳＧ】信和集團位列全球可持續發展企業１００強

　　《經濟通通訊社３０日專訊》信和集團宣布，信和置業在第１９屆年度Ｇｌｏｂａｌ　
１００排行榜中獲評為全球１００大可持續發展企業之一，更是香港首間及唯一地產發展商獲選
入此項國際主要可持續發展指數。２０２３　Ｇｌｏｂａｌ　１００的排名肯定了信和置業在環
境、社會和治理（ＥＳＧ）方面持續及穩健的表現，並進一步推動其致力追求可持續發展卓越表
現及國際領導角色。
　　今年的Ｇｌｏｂａｌ　１００經過全面評核６７２０家收入超過１０億美元的公司後選出，
涵蓋２５項ＥＳＧ績效指標，尤其著重推動減碳經濟及締造平等工作空間方面的表現。信和集團
一直致力推動可持續發展，實踐《可持續發展願景２０３０》中訂定的３８項目標，體現出各營
運範疇貫徹可持續發展的承諾。
　　信和集團副主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示，很榮幸能成為首間香港地
產發展商入選Ｇｌｏｂａｌ　１００的可持續發展企業，標誌著本地房地產行業在可持續發展方
面的重要里程碑。展望將來，會繼續與社區和業界緊密合作，希望為社會帶來正面改變，建構更
美好的未來。（ｂｉ）

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