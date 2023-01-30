【新冠感染】珠澳口岸通關場所限次通行措施暫定再延長三個月

《經濟通通訊社３０日專訊》珠澳聯防聯控澳方工作組接珠海方面通知，因拱北口岸舊聯檢

樓封閉施工，經珠澳聯防聯控機制協商一致，珠澳口岸通關場所限次通行措施暫定再延長三個月

，從２０２３年２月１日零時至４月３０日２４時。

珠澳通關人員每日限進出拱北口岸、青茂口岸總計往返１次，從橫琴口岸、灣仔口岸、港珠

澳大橋口岸珠澳通道通關不限次數。（ｂｉ）

