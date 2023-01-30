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30/01/2023 13:46

【新冠感染】珠澳口岸通關場所限次通行措施暫定再延長三個月

　　《經濟通通訊社３０日專訊》珠澳聯防聯控澳方工作組接珠海方面通知，因拱北口岸舊聯檢
樓封閉施工，經珠澳聯防聯控機制協商一致，珠澳口岸通關場所限次通行措施暫定再延長三個月
，從２０２３年２月１日零時至４月３０日２４時。
　　珠澳通關人員每日限進出拱北口岸、青茂口岸總計往返１次，從橫琴口岸、灣仔口岸、港珠
澳大橋口岸珠澳通道通關不限次數。（ｂｉ）

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