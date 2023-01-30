【預算前瞻】陳茂波料財赤逾千億，預告減派糖轉採中間偏鬆政策

《經濟通通訊社３０日專訊》財政預算案將於下月２２日發表，財政司長陳茂波在網誌內指

出，三年來的防疫抗疫及支援措施涉及財政支出共６０００多億元，這兩項因素令２０２０╱

２１年度出現歷來最高、多達２０００多億元財政赤字。２０２２╱２３年度赤字預計也將達

１０００多億。儘管今年經濟將較去年改善，但仍須密切觀察疫後經濟恢復的速度與力度，特別

是經濟復甦之初，市場信心比較薄弱下年度的財政政策將由「相當寬鬆」的擴張性取態，過渡至

「中間偏鬆」。



＊不宜一刀切取消所有紓緩措施＊



他指出，編製這份預算案的最大挑戰，是面對龐大財赤，「節流是必須、開源更重要」。在

這情況下，一些推出已有多年的紓緩措施可能需要調整。在考量不同措施時，當局會盡可能緩減

對弱勢社群的影響，但對於必須壓縮開支的環節，以至可能須分擔的額外稅負，也希望獲得大家

的理解、體諒和支持。

不過，在經濟復甦之初，市場信心比較薄弱，若此時大幅收緊財政開支，或不利於鞏固復甦

勢頭，且市民對經濟復甦的「體感溫度」也許存在落差，故即使面對需要縮減公共開支的巨大壓

力，亦未必適宜一刀切取消所有紓緩措施。



＊讓創科應用協助傳統產業升級轉型＊



政府的策略是「有為政府」和「高效市場」的更好結合，從過去幾年大力投資創科，到現在

吸引企業、招攬人才等舉措，也是希望增強經濟動力，讓創科應用協助傳統產業升級轉型、讓創

新科技推動新興產業茁壯成長。對於站在新發展階段的香港，這是本港經濟能否保持優勢與活力

的關鍵所在，也是確保香港長期繁榮穩定發展的鑰匙。（ｃｌ）

