【夜期時段】２月期指報２２１９４點，升４８點，高水１２４點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，２月期指在夜期時段開市報２２１６７點，升

２１點，高水９７點，最新報２２１９４點，升４８點，高水１２４點，合約成交８６０張。

２月國指期貨在夜期時段開市報７５３６點，升７點，高水４０點，最新報７５４９點，升

２０點，高水５３點，合約成交８３０張。

