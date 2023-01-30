【夜期時段】２月期指報２２１９４點，升４８點，高水１２４點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，２月期指在夜期時段開市報２２１６７點，升
２１點，高水９７點，最新報２２１９４點，升４８點，高水１２４點，合約成交８６０張。
２月國指期貨在夜期時段開市報７５３６點，升７點，高水４０點，最新報７５４９點，升
２０點，高水５３點，合約成交８３０張。
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