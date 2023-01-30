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30/01/2023 16:50

余偉文料今年資產價格持續波動，外匯基金將作防禦性部署

　　《經濟通通訊社３０日專訊》金管局總裁余偉文表示，金融市場經歷了異常動盪的一年。
２０２２年的投資環境不單打破「股債互補」的傳統投資智慧，更成為近半世紀以來唯一一次股
票、債券和主要非美元貨幣匯兌同時錄得負回報的一年。
　　他指出，在去年如此惡劣的投資環境下，許多投資基金的表現都不理想，錄得不同程度的虧
損。外匯基金去年同樣亦未能避免損失，但相對主要市場指數以及混合資產基金的表現，外匯基
金的跌幅相對較小，反映外匯基金一直維持的多元化長期資產配置、因應外圍最新局勢變化作出
的防禦性部署及戰略性調整，有效將市場風暴的傷害減低。
　
＊金融市場受不確定因素困擾，資產價格料持續波動＊
　
　　他指出，展望２０２３年，金融市場仍然受到眾多不確定因素困擾，相信資產價格會持續波
動。環球央行的貨幣政策將繼續主導投資前景，市場十分關注主要央行政策利率的峰值，而通脹
走勢則是箇中關鍵。儘管通脹在２０２２　年底似乎有見頂回落的跡象，但仍遠高於主要央行訂
立的目標。聯邦公開市場委員會最近的議息紀錄亦提出，政策重點仍是遏制通脹，預期今年還有
加息空間。
　　他指出，在通脹和利率走勢尚未穩定下，如果實際情況與市場預期出現較大偏差，資產價格
難免會再出現猛烈的波動或調整。此外，持續的緊縮貨幣政策己為環球經濟增長構成阻力。多間
機構紛紛調低今年的環球經濟增長預測，部分主要經濟體更可能陷人經濟衰退。再者，地緣政治
緊張局勢仍具潛在的破壞力，俄烏的緊張局勢導致的能源危機，以及主要經濟體之間的貿易關係
，都可能進一步影響環球經濟增長並使避險情緒升溫。
　
＊外匯基金仍以「保本先行，長期增值」為投資原則＊
　
　　他提及，另一方面，比較樂觀的是，受惠於內地防疫措施逐漸放寬及刺激經濟措施的推出，
中國經濟今年有望強勁復甦。與此同時，隨著市場預期通脹進一步放緩，以致加息步伐放慢，債
券將變得更具吸引力。現時主要國債收益率處於多年高位，持有債券讓投資者能獲取較高的利息
收入。
　　他表示，面對複雜多變的投資環境，外匯基金仍然會以「保本先行，長期增值」為投資原則
，金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，保持靈活性，作出適當的防禦性部署維持高流動性，
亦會持續多元化投資，以穩定外匯基金的長期投資回報。局方會密切留意市場發展，確保外匯基
金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。（ｂｎ）
　
　

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