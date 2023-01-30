《再戰明天》美儲局一連兩日議息，中國公布製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社３０日專訊》美儲局一連兩日議息，及中國公布製造業ＰＭＩ，料為周二

（３１日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美聯儲聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始為期兩天的貨幣政策

會議；美國國防部長奧斯汀和韓國國防部長官李鐘燮會面，就地區問題和加強防務夥伴關係進行

討論，並在會後舉行聯合新聞發布會。



＊日本公布失業率，德國公布零售銷售＊



數據方面，周二本港時間７：３０ａｍ，日本公布１２月失業率，料維持於２﹒５％。本港

時間７：５０ａｍ，日本公布１２月工業生產，月率料由０﹒２％逆轉至下滑１﹒１％，年率跌

幅料由０﹒９％擴大至３﹒６％；１２月零售銷售，月率料由下滑１﹒３％改善至升０﹒７％，

年率升幅料由２﹒５％擴大至３﹒２％。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１２月零售銷售，月

率料由１﹒４％逆轉至下滑０﹒２％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布１月製造業採購經理人

指數，料由４７升至５０；１月非製造業採購經理人指數料由４１﹒６升至５２；１月綜合採購

經理人指數。本港時間１：００ｐｍ，日本公布１２月新屋動工，年率料由下滑１﹒４％改善至

升０﹒４％；１月消費者信心指數料由３０﹒３升至３０﹒５。本港時間３：００ｐｍ，德國公

布１２月進口物價，月率跌幅料由４﹒５％收窄至２﹒５％，年率升幅料由１４﹒５％收窄至

１１﹒８％；１２月零售銷售月率料由１﹒７％逆轉至下滑０﹒５％。



＊歐元區公布第四季ＧＤＰ，恒隆地產公布業績＊



本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率料由０﹒３％逆

轉至下滑０﹒１％，經季節調整年率升幅料由２﹒３％收窄至１﹒７％。本港時間９：００ｐｍ

，德國公布１月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒８％改善至升１﹒２％，年率升幅料由

８﹒６％擴大至９﹒４％。本港時間１０：４５ｐｍ，美國公布１月芝加哥採購經理人指數，料

由４５﹒１降至４５。

在本港，明日公布業績的公司有：恒隆地產（００１０１）等。（ｗａ）

