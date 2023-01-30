《經濟通通訊社３０日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）發盈警，預期
２０２２年全年淨利潤按年將減少５０％至５８％至１３９﹒７３億元（人民幣．下同）至
１６６﹒３３億元。
集團稱，期內淨利潤減少主因受期內房地產市場下行、疫情反覆等因素影響，中國水泥市場
需求下滑，導致公司水泥產品銷售價格及銷量同比下降；及煤炭價格及電價上漲影響，公司產品
成本按年上升。（ｒｈ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
30/01/2023 18:10
【企業盈警】海螺水泥（９１４）料去年淨利潤跌５０％至５８％
《經濟通通訊社３０日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）發盈警，預期
２０２２年全年淨利潤按年將減少５０％至５８％至１３９﹒７３億元（人民幣．下同）至
１６６﹒３３億元。
集團稱，期內淨利潤減少主因受期內房地產市場下行、疫情反覆等因素影響，中國水泥市場
需求下滑，導致公司水泥產品銷售價格及銷量同比下降；及煤炭價格及電價上漲影響，公司產品
成本按年上升。（ｒｈ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|中國故事30/01/2023
《神州經脈》春節消費現復甦 外資狂掃貨 滬指兔年首日衝高微升
|財經熱話30/01/2023
板塊輪動傳統股受捧 煤氣曾飆逾半成新地八連升 仲有邊隻可追落後？
|專訪30/01/2023
【洪灝專訪】港樓仍有「好大」下行壓力 聯儲若減息勢反害美股
|專訪30/01/2023
【專訪】陶冬：日本央行改弦更張 高難度或釀黑天鵝（有片）
|FOCUS30/01/2023
【FOCUS】春節消費井噴 啟「拼經濟」序曲
|財經熱話30/01/2023
春節5G網絡流量大升 三大電訊商上客量穩增 大行紛上調目標逆市造好
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰