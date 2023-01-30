【企業盈喜】時代集團（１０２３）料中期純利按年增逾１５倍

《經濟通通訊社３０日專訊》時代集團（０１０２３）發盈喜，預期截至２０２２年底止中

期將錄得純利不少於１億元，與２０２１年同期純利約６６５﹒５萬元相比，錄相當於不少於

１５倍的增長。

集團指，純利的預期增加主要由於隨著主要市場的疫情有所緩和，客戶需求反彈令集團的製

造業務收益增長；主要因人民幣兌美元貶值而產生的外匯收益淨額；及完成出售虧損業務。

（ａｃ）

