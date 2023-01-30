何永賢料簡約公屋首階段２１００伙最快下財年落成

《經濟通通訊社３０日專訊》房屋局長何永賢公布簡約公屋選址，共涉及８幅土地，分別位

於元朗攸壆路、屯門第３Ａ區、牛頭角彩興路、啟德世運道、上水蓮塘尾、屯門第５４區、柴灣

常安街╱常平街及小欖樂安排，料可興建３萬伙。

房屋局將分２次申請撥款，首批將申請４個項目的撥款，包括牛頭角彩興路、啟德世運道、

元朗攸壆路，以及屯門第３Ａ區，涉及１４９億元，合共提供１７０００個單位。當局指，如獲

財委會批准第一筆撥款，預計約２１００個在元朗攸壆路的單位最快可在２０２４－２５年度落

成，其餘單位分別會在２０２５－２６年度和２０２６－２７年度分階段落成。約一半「簡約公

屋」單位位於市區及發展成熟的新市。



＊３至５人單位佔三成＊



低層簡約公屋設３層，高層則設１７至１９層，會預留用作休憩、居民互助、舉辦活動的空

間。當局將提供不同大小的單位，包括可供１至２人入住的細單位佔７成，３至４人單位和４至

５人大單位，則分別佔兩成和一成。單位室內樓面面積介乎約１３至３１平方米，位於市區及新

市鎮的項目將提供較多大單位。當局預計，住戶可每月節省３５００元租金。



＊高層簡約公屋平均單位造價約６５萬元＊



房屋局亦已聯同運輸署積極落實交通配套安排，並計劃邀請日後的營運機構為居民提供合適

的基本服務，例如零售、自助洗衣、溫習室、活動室、休憩和社區服務等，以盡量照顧居民的生

活需要。

若以過渡性房屋相若的設計比較，按付款當日價格計算，矮層「簡約公屋」樓宇（約三層高

）的平均單位造價約為５３萬元，與過渡性房屋項目每個單位的５５萬元資助額相若。此外，矮

層「簡約公屋」樓宇單位的平均建築樓面面積會較過渡性房屋的大約２０％。至於高層「簡約公

屋」建築（約１７至１９層）由於需要額外地基、結構加固和增加機電設施，因此高層「簡約公

屋」樓宇的平均單位造價約為６５萬元。（ｃｌ）

