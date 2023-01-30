恒指低收６１９點報２２０６９，碧桂園瀉逾８％，阿里健康挫８％

《經濟通通訊社３０日專訊》三大央行本周議息，Ａ股春節假後復市造好，港股下跌，恒指

一度跌穿２２０００關，恒生指數全日收報２２０６９，跌６１９點或２﹒７３％，主板成交

２０３２﹒４８億元。恒生中國企業指數報７４９６，跌２７７點或３﹒５７％。恒生科技指數

報４５８０，跌２３３點或４﹒８４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３８７﹒２元，跌２７﹒８元或６﹒７％，成交２１１﹒１８億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報１０９元，跌８﹒３元或７﹒０８％，成交１４４﹒７５億元；美團收

報１７３﹒５元，跌１﹒４元或０﹒８％，成交９７﹒４６億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

碧桂園（０２００７）跌８﹒３３％，報２﹒９７元，該股成交約３﹒１４億股，涉資

９﹒４８億元，盤中高見３﹒１８元，最低見２﹒９６元；阿里健康（００２４１）跌

７﹒９６％，收報７﹒０５元；海底撈（０６８６２）跌６﹒８５％，收報２１﹒７５元；翰森

製藥（０３６９２）跌６﹒７１％，收報１６﹒１２元。

碧桂園服務（０６０９８）收跌５﹒９２％，報２１﹒４５元，該股成交約２４３９萬股，

涉資５﹒２８億元，盤中高見２２﹒５元，最低見２１﹒３５元；舜宇光學科技（０２３８２）

跌５﹒８５％，收報１０９﹒５元；龍湖（００９６０）跌５﹒６７％，收報２６﹒６元；小米

（０１８１０）跌５﹒６５％，收報１２﹒７元。

另外，煤氣（００００３）逆市收升３﹒２％，報８﹒０７元，該股成交約３４４３萬股，

涉資２﹒７９億元，盤中高見８﹒２５元，最低見７﹒８６元；中電（００００２）升

１﹒９９％，收報５９元。（ｋｙ）

