《每周華語－黃溢華》科技股與傳統股

《每周華語》２０２２年科技股往下挫，即使於近月反彈，但力度有限。科技股近半世紀不

乏成功企業，但不少科技企業都因為不同原因失敗，即使成功如Ｎｅｔｓｃａｐｅ甚而「ＳＵＮ

」，不是被收購便是失敗告終。「Ｓｔａｎｆｏｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｎｅｔｗｏｒｋ

，ＳＵＮ」極為成功，產品亦有捐贈給ＨＫＵＳＴ，但２０１０年終被Ｏｒａｃｌｅ收購了。



踏入２０２２年１０月╱１２月，美股已自低位反彈。１２月到上周，炒美聯儲局放慢加息

步伐，且不乏巿場人士認為美國仍有機會衰退，因而巿場看準時機，股巿反彈後高位徘徊。事實

上，美國也好，全球經濟也好，仍有軟著陸的機會。因而見美勞工巿場依然緊張之下，傳統股份

生意仍有前景。通脹反彈否？目前太多不肯定的因素了。美科技股仍見疲弱，反彈乏力。踏入

２０２３年，美科技股企業「大縮水」：由Ｍｅｔａ、Ａｍａｚｏｎ以至Ｔｅｓｌａ都裁員以穩

定成本支出。傳統股優勢，仍以「衣、食、住、行」為本。如果下半年見軟著陸機會大增，此時

科技股才有較大幅的反彈機會。



目前經濟表現，正好在「軟」、「硬」之間，且看全球經濟能否及時回穩。今年第二季，全

球大中小國「開關」之後，供應鏈可望改善，下半年成本下降而全球化「倒退」有望暫時停下來

了。



當然地球村形勢，政局趨向仍不太樂觀，踏入３月╱４月，相信歐洲╱北半球對能源的需求

將下降，有助能源價格進一步回順。美零售商等等，下半年有機會有較好的經營環境。通脹如果

可以回落最好，若不回順卻回升，相信美儲無「減」息的機會，形成對企業不利的環境。



美連鎖食品╱三文治企業「Ｓｕｂｗａｙ」乃私人企業，不久前傳將以高價１００億美元沽

出云云，「Ｓｕｂｗａｙ」三文治店全球有３００００多店經營，產品：三文治等等！甚為簡單

。而Ｃｏｌｇａｔｅ口腔健康清潔股，亦長升長有，產品以核心口腔清潔用品為主，見全球有售

。另方面，不太健康的汽水「可口可樂」企業，亦在長期升浪，產品不太多，但已深入「地球村

」各大巿場，飲品種類甚多，但「可口可樂」亦長賣長有。中文品牌名稱「好、好、好」，出自

誰人之手？有爭論，但企業百年前在上海找中文品牌：自此時「可口可樂」便成為股東的「賺錢

」名字，而「可口可樂」的秘方，乃搵銀之「方」，不易「複製」呢！



傳統股於經濟周期之中自有不同的表現，但因為生意源自基本民生所需，即使不太健康的汽

水產品，不乏全球巿場。口腔清潔日見重要，亦有基本需求，而衣著總有巿場。至於電動車，不

錯最終全球用電動車，但目前Ｆｏｒｄ等等的車子，便宜也。經濟不太好，買新「平」車，不是

比已減價不少的Ｔｅｓｌａ電動車更切合「金錢」所需嗎？



全球不乏新的不肯定因素，因而企業全球化╱生產線部署，投入大量資金，都有不輕的風險

。今天產品創新到真的有巿場╱有用家，成功機會仍不太大。創新又要成功，１９８０年代的「

試算表」軟件不乏５至１０間企業的品牌爭雄，「Ｌｏｔｕｓ １－２－３」及「

Ｎｅｔｓｃａｐｅ」已早被收購。可見科技╱創新企業相對傳統產業的企業，周期短，可大賺，

但傳統企業仍百年生財不少呢！



Ａｐｐｌｅ、微軟及Ｉｎｔｅｌ等跑出半世紀。近年Ｉｎｔｅｌ表現日見差勁，相信科研╱

科技需要急起直追。晶片生產╱科研競爭極大，不只Ｉｎｔｅｌ，相信高通，ＡＭＤ等等大晶片

美企業，維持競爭力甚為重要。科技股有別傳統股，風險╱回報大不同。《資深市場人士 黃溢

華》



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