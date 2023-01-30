《地產人眼－盧展豪》新春後舖市將顯著回暖

《地產人眼》送虎迎兔，好事連連，今年初迎來中港初步通關，以及本地防疫措施大幅度放

寬，帶動農曆新年的黃金消費，無論大街及商場亦人流如鯽，加上愈來愈多內地旅客重臨消費檔

期，本地零售及飲食業均丁財兩旺。依筆者看，隨著本地市道逐步復常，料今年３月起可見舖市

復甦，屆時舖位成交宗數將大升之餘，而空置率亦相應下跌，以去年第３季銅鑼灣及尖沙咀的空

置率分別約１５％和１７％計算，預計今年上半年各核心區的空置率下跌約５個百分點，舖市顯

著回暖。



事實上，伴隨中港通關，舖市問盤的情況亦隨之增加，其中以藥房及連鎖藥妝店的個案最多

，不少投資者計劃新春前在核心區搵舖，過年後裝修租用，可見他們均看好後市，造好準備迎接

內地旅客的消費力。



有人或質疑隨著網購發展愈趨成熟，多個零售業包括超市、藥房及藥妝店的競爭力亦被削弱

。無可否認，現時網上購物平台百花齊放，產品選擇繁多、價錢較相宜之餘，亦設彈性送貨服務

，讓顧客可足不出戶，以指尖掃購心頭好。再加上超市租舖的成本高，上架費不菲；反之網購平

台愈趨完善，上架方便，加上批發商看到網購愈漸普及，自然投放更多資源推行網上營銷，並涉

足多個網購平台，增加市佔率。此大大削弱了傳統超市的競爭力及生存空間，令他們不得不轉型

求生。



可是開設實體店同為重要，此是一種營銷技巧，尤其一些針對旅客到店、需親身體驗及試用

產品，或徵詢意見的產品銷售。例如，不少女性在購買美容及化妝品、香水時，也想聞一聞、摸

一摸試用品，才下決定。另亦有不少顧客喜歡逛藥妝店，尋找市場上的新產品，在「香噴噴」的

環境下，貨架上排列著琳瑯滿目的產品，加上售貨員送出多款試用品，自然令購買意欲大增。另

直接在註冊藥房選購現貨，亦可取得意見，購買時更放心。



未來是網店與實體店並行的大時代，兩者雙輔雙成，缺一不可。

《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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