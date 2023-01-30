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30/01/2023 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升７６點子，報６﹒７６２６

　　《經濟通通訊社３０日專訊》兔年首個交易日，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今
報６﹒７６２６，較上個交易日升７６點子，結束四連貶；上個交易日（２０日）報
６﹒７７０２。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７６２６　　　－７６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒３５１７　　＋１５６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２０８９　　－６４０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６３７　　　　－８﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３８５４　　　－６１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒８０６０　＋１２３２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３９１６　　＋５９３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１５３７　　＋２８８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒３４４９　　－４８７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０８２５　　＋５２９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６２７２　　　－８４﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒１９４６　　－５３６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５４４４　　　－７３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８１﹒９４００　　　－１０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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