【聚焦人幣】人幣中間價升７６點子，報６﹒７６２６

《經濟通通訊社３０日專訊》兔年首個交易日，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今

報６﹒７６２６，較上個交易日升７６點子，結束四連貶；上個交易日（２０日）報

６﹒７７０２。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７６２６ －７６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒３５１７ ＋１５６﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２０８９ －６４０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６３７ －８﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３８５４ －６１﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒８０６０ ＋１２３２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３９１６ ＋５９３﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１５３７ ＋２８８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒３４４９ －４８７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０８２５ ＋５２９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６２７２ －８４﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒１９４６ －５３６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５４４４ －７３﹒００

１人民幣╱韓元 １８１﹒９４００ －１０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

