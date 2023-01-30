【聚焦人幣】人幣中間價升７６點子，報６﹒７６２６

《經濟通通訊社３０日專訊》兔年首個交易日，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今
報６﹒７６２６，較上個交易日升７６點子，結束四連貶；上個交易日（２０日）報
６﹒７７０２。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７６２６ －７６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒３５１７ ＋１５６﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２０８９ －６４０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６３７ －８﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３８５４ －６１﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒８０６０ ＋１２３２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３９１６ ＋５９３﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１５３７ ＋２８８﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒３４４９ －４８７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０８２５ ＋５２９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６２７２ －８４﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒１９４６ －５３６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５４４４ －７３﹒００
１人民幣╱韓元 １８１﹒９４００ －１０﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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