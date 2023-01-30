《鍾之日記》Ａ場兔年開門紅，恒指急回補裂口

《鍾之日記》１月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國主要通脹指標回落，市場本周關注聯儲局、歐洲央行及英倫銀行等三大央行議息結果，

以及美國藍籌業績消息，投資者觀望氣氛濃厚。雖然美股上周五（２７日）已六連升，三大指數

仍有進漲，但港股今日期指結算，即使北水重臨，在重磅科技股回吐拖累下，恒指大跌逾６００

點。

恒指低開１０９點或０﹒４８％，早段跌幅一度擴大至逾２００點，之後跌幅曾收窄至６５

點，高見２２６２３。不過沽壓再現，午後更愈跌愈多，尾市跌幅更曾擴大至６９６點，低見

２１９９２，但十天線上見支持，大市跌幅略收窄，但仍收報２２０６９，跌６１９點或跌

２﹒７３％，國企指數報７４９６，跌２７７點或跌３﹒５７％。恒生科技指數報４５８０，跌

２３３點或跌４﹒８４％。北水重臨，大市全日成交２０３２億元。

騰訊（００７００）大跌６﹒７％，跌破４００元大關。券商集體上調目標價，國盛上調騰

訊目標價至５００元，重申「買入」評級。值得注意的是，騰訊自１０月底部，用３個月時間股

價翻倍。阿里（０９９８８）跌超７％。煤氣（００００３）逆市揚３﹒２％，為升幅最大藍籌

。

去年「股匯債」齊齊錄得虧損，金管局公布，外匯基金２０２２年錄得投資虧損２０２４億

元，盈轉虧，２０２１年錄得投資收入１９１９億元。去年投資回報率為負４﹒４％。其中，香

港股票虧損１９５億元；其他股票投資虧損６１２億元；港元資產外匯估值下調４０１億元；債

券投資虧損５３３億元；其他投資虧損２８３億元。



＊滬指開門紅，３３００關得而復失＊



兔年首個交易日，外資繼續狂掃貨，今日通過滬股通、深股通再流入１８６﹒１４億元（人

民幣．下同），單日淨買入額創２０２１年１２月９日（２１６﹒５６億）以來的逾年新高，１

月以來已連續１４個交易日淨買入，累計加倉超１３００億元。外資積極進場，加上春節假期經

濟活動強勁回暖，滬深股市開門紅，滬綜指開盤升１﹒３５％衝上三千三關後，高位有阻力，不

過升幅逐步收窄，全日僅收升０﹒１４％，報３２６９﹒３２點，三千三得而復失，深成指升

０﹒９８％，創業板指急揚１％。

特斯拉、鋰電池、汽車零部件等汽車產業鏈上演漲停潮，外資大舉流入，帶動交投回暖，兩

市全日成交１０６２１億元，成交額破萬億是上月９日以來首次，並較上交易日（２０日）同時

段成交大增４１﹒８％。

粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔稱，春節假期整體消費水平基本恢復至２０１９年農

曆同期的七至八成。基本面數據支撐的消費穩步復甦，疊加假期海外市場普漲、年初市場流動性

較好、外資加速進場等因素，後市「春季躁動」行情可期。



＊碧桂園插８％差絕藍籌＊



雖然中國放寬防疫限制，惟樓市仍持續低迷，春節成交仍未止跌。克而瑞研究中心

（ＣＲＩＣ）數據顯示，今年春節中國樓市成交較去年的春節周下跌１４％，與疫情前２０１９

年相比跌幅仍達三成以上。報告指出，即使中央「降首付、降利率」托市，對購房者刺激作用仍

然有限。

內房物管沽壓大，碧桂園（０２００７）插８﹒３％，為包尾藍籌；碧桂園服務

（０６０９８）瀉５﹒９％；旭輝（００８８４）急跌８﹒６％；旭輝永升（０１９９５）瀉

８﹒９％；龍湖（００９６０）挫５﹒７％；美的置業（０３９９０）插８﹒７％；中國海外

（００６８８）挫４﹒２％；華潤置地（０１１０９）跌１％；萬象生活（０１２０９）挫

２﹒４％。

克而瑞監測數據顯示，受房企推盤積極性較低影響，４０個重點城市在春節周（１月２１日

至２７日）成交量僅為３５﹒７萬方米，較去年春節周減少１４％；與疫情前的２０１９年春節

周相比，降幅更達３２％。

克而瑞研究中心認為，雖然疫情管控全面解綁，但２０２３年開局依舊很「難」，此前「降

首付、降利率」等密集利好政策疊加似乎並未在春節樓市激起太大的浪花，除了少數二三線城市

房企仍保持較高的推盤熱情之外，多數城市推盤積極性不高，核心一二線城市項目去化表現不及

三四線城市。而三四線城市春節期間的放量更多是基於疫情管控全面解綁之後需求的延遲性釋放

，後期持續性存疑。



＊電影春節檔報捷，惟影視股炒完＊



內地電影市場春節檔正式收官，國家電影局數據顯示，初步統計２０２３年春節檔（除夕至

年初六，即１月２１日至１月２７日）電影票房６７﹒５８億元人民幣，按年增長１１﹒９％，

位列內地影史春節檔總票房第二，超過２０２２年春節檔總票房的６０﹒３９億元人民幣，僅次

於２０２１年春節檔的７８﹒４２億元人民幣總票房成績。

不過市場早前預測內地電影總票房有望突破８０－９０億元人民幣，成績未有超預期，影視

股今日全線回落，貓眼娛樂（０１８９６）參與了春節檔５部影片的制作發行，股價跌８﹒９％

；阿里影業（０１０６０）參與出品了３部影片，股價瀉９﹒１％。

今年兩部電影突破２０億大關。張藝謀執導的《滿江紅》不負眾望，憑藉喜劇元素和家國情

懷，以２５﹒９６億票房成為檔期內票房冠軍，更打破《長津湖之水門橋》的紀錄，成為中國影

史春節檔檔期票房最高的劇情片。另一部科幻續作《流浪地球２》則成為今年最高口碑大電影。

《滿江紅》票房破２５億元人民幣登頂，卻遭到質疑是否「偷票房」、「買票房」、「抄襲

」等爭議。片商２６日發聲明斥駁，揚言將通過訴訟維權。有份參投的光線傳媒

（深：３００２５１）表示，截至１月２８日來源於《滿江紅》的營業收入區間約為６３００萬

元人民幣至７０００萬元人民幣，股價亦大跌逾９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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