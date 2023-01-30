【國務會議】李克強：推動經濟運行在年初穩步回升

《經濟通通訊社３０日專訊》國務院總理李克強２８日主持召開國務院常務會議，要求持續

抓實當前經濟社會發展工作，推動經濟運行在年初穩步回升；部署做好春耕備耕工作，為糧食豐

收和重要農產品穩定供應打牢基礎；推動消費加快恢復和保持外貿外資穩定，增強對經濟的拉動

力。



＊促進汽車等大宗消費政策全面落地，做好保交樓＊



會議指出，要針對需求不足的突出矛盾，乘勢推動消費加快恢復成為經濟主拉動力，堅定不

移擴大對外開放、促進外貿外資保穩提質。

一是加力擴消費。推動幫扶生活服務業企業和個體工商戶紓困、促進汽車等大宗消費政策全

面落地。組織開展豐富多樣的促消費活動，促進接觸型消費加快恢復。合理增加消費信貸。因城

施策用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓工作。



＊保持人民幣匯率基本穩定＊



二是堅持對外開放基本國策，繼續推出實際舉措，努力穩定外貿。推動國內線下展會恢復，

支持企業出境參展。落實出口退稅、信貸、信保等政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基

本穩定。支持企業用好區域全面經濟夥伴關系協定拓市場。促進跨境電商、海外倉等進一步發展

。提高外貿競爭力。合理擴大進口。

三是積極吸引外資。推動新版鼓勵外商投資產業目錄加快落地。支持地方招商引資。更好發

揮自貿試驗區等平台作用。落實便利人員跨境往來措施。持續加強外資企業服務，推動重大項目

加快落地。



＊推動企業節後快速復工復產＊



會議指出，當前經濟持續恢復、呈回升態勢。深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，推動

財政、金融工具支持的重大項目建設、設備更新改造形成更多實物工作量，實施好原定延續執行

的小規模納稅人增值稅減免、普惠小微貸款等政策。堅持「兩個毫不動搖」，依法保護民營企業

權益，持續打造市場化法治化國際化營商環境。支持平台經濟持續健康發展。推動企業節後快速

復工復產，扎實做好農民工返崗就業服務。上下共同努力，鞏固和拓展經濟運行回升勢頭。



＊盡快明確各地糧食和油料生產目標＊



會議指出，為提升糧食穩定供應能力、保持物價平穩打牢基礎。一是抓好小麥、油菜春季田

管。因地因苗加強技術指導，及時防範春旱、倒春寒、病蟲害等災害。二是盡快明確各地糧食和

油料生產目標，確保春播面積落實，穩住大豆種植面積。三是扎實做好保障服務。抓好農資跨區

域調劑調運，支持農民備種備肥。開展線上線下農業技術培訓。組織做好農機檢修和跨區機耕機

播。四是落實最低收購價、生產者補貼等政策。五是加大對大豆種植支持力度，繼續實施小麥「

一噴三防」補助全覆蓋，提早下撥病蟲害防控資金，實施南方早稻集中育秧補助，調動農民積極

性，促進增產增收。（ｅｗ）

