【恒大困局】恒大地產等被強制執行１﹒６８億元人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，恒大地產集團有限公司、廣東聚廷峰酒店

有限公司、廣東聚廷峰房地產開發有限公司、肇慶市鼎湖區恒程房地產開發有限公司新增一則被

執行人信息，執行標的１﹒６８億元（人民幣．下同），執行法院為廣東省肇慶市中級人民法院

。

此外，截至目前，恒大地產集團有限公司累計被執行金額已超２１４億元。（ｄｗ）

