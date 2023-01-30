【大國博弈】據報中國國企或援俄在烏作戰，外交部：毫無根據訛詐

《經濟通通訊社３０日專訊》早前多間外媒報道，美國政府掌握證據顯示，部分中國國企可

能在向俄羅斯對烏戰爭提供非致命性的軍事或者是經濟援助，美國政府已就此來質詢中方，以確

定中國政府是否知情，並且警告說對俄提供實質性的援助的可能後果。

外交部發言人毛寧３０日在例行記者會上表示，在烏克蘭問題上，中國始終秉持客觀公正的

立場，始終站在和平一邊，為推動政治解決烏克蘭危機發揮著建設性的作用。我們不袖手旁觀，

不火上澆油，更不趁機牟利。

毛寧指，美國是烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，持續向烏克蘭輸送重型武器和攻擊性武

器，不斷抬升沖突的長度和烈度。美方不反思自身的所作所為，反而對中方無端猜忌，橫加指責

。我們不接受這種毫無根據的訛詐，也不會坐視美方無理損害中方企業的合法權益。



＊中國衞星公司：與俄僱傭兵團沒業務往來＊



此外，中國衛星公司「長沙天儀空間科技研究院」在上周四被美國國務院和財政部列入制裁

名單，被指向俄羅斯技術公司Ｔｅｒｒａ Ｔｅｃｈ提供衛星圖片，協助俄羅斯僱傭兵組織瓦格

納集團在烏克蘭的行動。天儀回應，指天儀及子公司與相關的俄羅斯公司和組織不存在業務往來

，強調公司的產品及服務，都用於民事和商事用途，不涉及軍事。正在與各方積極溝通，盡力確

保得到公開、公平和公正的對待，通過合法手段維護自身權益。（ｄｗ）

