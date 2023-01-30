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30/01/2023 08:42

【新冠感染】中國復發日本公民赴華普通簽證，對南韓限制措施仍在

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國駐日大使館宣布，自２９日起恢復審發日本公民到中國的
普通簽證。國家移民管理局表示，鑑於日本駐華使領館已恢復在華簽證業務，移民管理機構即日
起，對日本公民恢復簽發口岸簽證，恢復實行７２及１４４小時過境免簽政策。
　　日本、南韓，美國及歐洲多國，因應中國疫情升溫，月初提高對中國入境人士的檢疫要求，
日韓更要求中國入境旅客抵埗後，再接受檢測，又限制中國直飛航班班次及要降落在指定機場等
。中方批評是歧視性措施，在本月１０日起停發日韓公民赴華簽證，直至另行通知。
　
＊中國入境南韓旅客累計陽性率為１０％＊
　
　　中國暫停南韓公民赴華簽證的措施尚無更新。南韓政府日前宣布延長暫停向中國公民簽發赴
韓短期簽證措施，延長一個月，至２月２８日，指南韓防疫防控形勢向好，但不能完全排除春節
後海外輸入性確診病例，導致疫情再次擴散的可能性，指情況若有所好轉，可能重啟短期簽證簽
發工作。
　　南韓當局表示，２８日從中國入境的２４２名短期居留旅客當中，只有１人確診感染新冠病
毒，落地檢測陽性率為０﹒４％。據統計，來自中國的短期旅客落地檢測陽性率，自本月１４日
起一直維持在單位數。
　　由本月２日至２８日，共有超過３﹒９萬名來自中國的旅客入境，當中７４２４人屬短期居
留，抵埗檢測有７４４人對新冠病毒呈陽性，累計陽性率為１０％。（ｊｔ）

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