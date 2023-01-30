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30/01/2023 09:28

《Ａ股行情》滬綜指紅盤高開１﹒３５％返三千三關，春節消費復甦

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地春節消費復甦有助兔年開市大吉，滬深股市在兔年首個交
易日紅盤高開，上證綜合指數（滬綜指）高開１﹒３５％，報３３０８﹒８７點，站上三千三關
，深綜指高開１﹒７４％，旅遊消費、新能源車、鋰礦股造好，煙草、煤炭股股偏軟。
　　內地一連７日的春節假期２９日結束，消費及旅遊暢旺。國家稅務總局最新發布的增值稅發
票數據顯示，春節假期，旅行社及相關服務業銷售收入同比增長１﹒３倍，已恢復至２０１９年
春節假期的８０﹒７％。旅遊飯店、經濟型連鎖酒店銷售收入同比分別增長１６﹒４％、
３０﹒６％，分別恢復至２０１９年春節假期的７３﹒４％、７９﹒９％。
　　國務院總理李克強２８日主持召開國務院常務會議，要求持續抓實當前經濟社會發展工作，
推動經濟運行在年初穩步回升；部署做好春耕備耕工作，為糧食豐收和重要農產品穩定供應打牢
基礎；推動消費加快恢復和保持外貿外資穩定，增強對經濟的拉動力。
　　春節假期後，人民銀行轉為收水。人行今日開展１７３０億元（人民幣．下同）７天期逆回
購操作，單日淨投放４６７０億元。計及２８日及２９日，人行三日共收水２４９０億元。
　　另外，據《彭博》引述知情人士報道，美國與日本及荷蘭在華盛頓舉行了為期兩天的會談，
並於２７日達成協議，將美國去年底採取的對中國芯片設備出口管制，涵蓋至荷蘭及日本。
（ｃａ）

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