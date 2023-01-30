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30/01/2023 17:15

【聚焦數據】去年財收增０﹒６％支出增６﹒１％，證券印花稅增

　　《經濟通通訊社３０日專訊》財政部數據顯示，２０２２年全國一般公共預算收入
２０３７０３億元（人民幣．下同），比上年增長０﹒６％，扣除留抵退稅因素後增長９﹒１％
。印花稅４３９０億元，比上年增長７﹒７％。其中，證券交易印花稅２７５９億元，比上年增
長１１﹒４％。
　　２０２２年，全國一般公共預算支出２６０６０９億元，比上年增長６﹒１％。中央一般公
共預算本級支出３５５７０億元，比上年增長３﹒９％；地方一般公共預算支出２２５０３９億
元，比上年增長６﹒４％。　
　
＊國有土地使用權出讓收入比上年下降２３﹒３％＊
　
　　２０２２年，全國政府性基金預算收入７７８７９億元，比上年下降２０﹒６％。分中央和
地方看，中央政府性基金預算收入４１２４億元，比上年增長３％；地方政府性基金預算本級收
入７３７５５億元，比上年下降２１﹒６％，其中，國有土地使用權出讓收入６６８５４億元，
比上年下降２３﹒３％。
　
＊財政部：適度擴大財政支出規模＊
　
　　財政部表示，積極的財政政策加力提效。「加力」，就是要適度加大財政政策擴張力度。一
是在財政支出強度上加力。統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規模
。二是在專項債投資拉動上加力。合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資
本金范圍，持續形成投資拉動力。三是在推動財力下沉上加力。持續增加中央對地方轉移支付，
向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保」底線。
　　「提效」，就是要提升政策效能。一是完善稅費優惠政策，增強精准性和針對性，著力助企
紓困。二是優化財政支出結構，更好發揮財政資金「四兩撥千斤」的作用，有效帶動擴大全社會
投資，促進消費。三是加強與貨幣、產業、科技、社會政策的協調配合，形成政策合力，推動經
濟運行整體好轉。（ｄｗ）

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