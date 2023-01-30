《融天納地－溫天納》春節後資本市場回歸基本面考量

《融天納地》港股今日（３０日）雖有調整，不過Ａ股今日開盤仍然報升。投資者或多或少

考慮到經濟基本面改善，春節數據不俗，呈現明顯復甦，以春運及旅運為例，在１月７日至２６

日期間，全國共發送旅客７﹒４１億人次，較去年明顯增長，但對比２０１９年疫情前數據，仍

存在若干差距。其中，除夕至初五共發送旅客１﹒７４億人次，較去年同期增長近６７％，旅客

發送量較去年春節明顯回升。全國高速公路總流量中小客車流量，亦較去年顯著回升，已經超過

２０１９年同期的水平。



若再參考內地不同的數據，如百度遷徙指數。今年除夕至正月初五（１月７日至２６日），

全國百度遷徙指數均值比去年春運同期的高近四成，比２０１９年春運同期高近２４％，顯示春

節期間人員流動顯著提升。



若再參考內地不同領域的消費數據，內地電影票房增長趨勢明顯。截至正月初五，春節期間

（除夕至初五）票房５７﹒８１億元，觀影人次達１０９５０﹒１萬人次，春節期間連續５日單

日票房突破１０億。若與此前數據作為比較，今年春節票房較去年同比上升超過兩成，顯著高於

疫情前的２０１９年，但責略低於２０２１年同期水平。



另外，在春節期間，旅遊出行亦呈現快速復甦。參考內地第三方旅遊平台和部份已公布的數

據的省份，春節期間旅遊市場呈現強勢復甦，遊客人次較去年同期大幅增長。與此同時，內地餐

飲消費亦加速復甦，伴隨內地主要城市疫情高峰期已過，在春節期間，家庭聚餐和親友聚會明顯

恢復，拉動餐飲消費加速增長。



投資市場最為關注房地產銷售數據，參考１月２１日至２６日（除夕至初五）數據，內地三

十大中城市商品房成交面積累計達３﹒１６萬平方米，僅為去年同期的１７﹒８％，而累計成交

１４１套，僅只達去年同期的１７﹒３％。不過，若然考慮今年春節期間商品房日均的成交面積

，僅為平時的１％左右。因此春節期間商品房銷售走勢，對研判未來商品房銷售走勢的參考價值

略低。儘管全面復甦有待呈現，但內需改善趨勢明顯。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教

授 溫天納》



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