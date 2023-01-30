《師傅教路－黃瑋傑》衛龍為辣味休閒食品龍頭，收入盈利增長快速

《師傅教路》半新股衛龍（０９９８５）於去年１２月１５日掛牌上市，甫上市即跌穿招股

價１０﹒５６元，並於１２月１９日最低見８﹒３８元，低招股價超過２０％。到了１２月尾１

月初，其股價一度上試招股價，於１２月３０日最高見１２﹒６８元，可惜未能企穩其上，之後

又輾轉回落至９元水平。經過接近一個月的橫行整固，其股價在上周五（２７日）終於重越招股

價，並創出１２﹒３元的上市新高。



＊調味麵及蔬菜製品銷售亮麗，年輕人心目中第一品牌＊



衛龍主要在中國從事辣味休閒食品的研發、製造、銷售及經銷，其產品包括調味麵製品（主

要包括大麵筋、小麵筋、麻辣棒、小辣棒及親嘴燒）、蔬菜製品（主要包括魔芋爽及風吃海帶）

、豆製品及其他產品（主要包括軟豆皮、７８度滷蛋及肉製品）。於２０２１年，集團的調味麵

製品及蔬菜製品兩個品類的年零售額超過１０億元人民幣；其中四個單品（大麵筋、魔芋爽、親

嘴燒及小麵筋）的年零售額均超過５億元人民幣。生產方面，截至２０２２年６月３０日，集團

在河南省擁有４間工廠，分別為漯河平平工廠、漯河衛來工廠、駐馬店衛來工廠及漯河衛到工廠

。

根據統計資料，按２０２１年零售額計，集團在中國所有辣味休閒食品企業中排名第一，市

場份額達到６﹒２％，且在調味麵製品及辣味休閒蔬菜製品細分品類的市場份額均排名第一。統

計資料亦顯示，衛龍９５％的消費者年齡在３５歲及以下，５５％的消費者年齡在２５歲及以下

。就品牌知名度而言，衛龍是２５歲及以下年輕人心目中休閒食品的第一品牌。



＊不斷推出及升級產品，年複合增長率達１９％遠超同業＊



集團一直通過推出新產品、升級現有產品及引入新的產品品類，以及通過線上及線下經銷渠

道，推動收入快速增長。其總收入由２０１９年的３３﹒８４億元人民幣增加至２０２０年的

４１﹒２億元人民幣，再增加至２０２１年的４８億元人民幣。自２０１９年至２０２１年，總

收入的年複合增長率達到１９﹒１％，遠超中國休閒食品行業同期４﹒２％的年複合增長率。利

潤方面，集團２０１９年實現淨利潤６﹒５８億元人民幣，２０２０年和２０２１年分別增至

８﹒１８億元和８﹒２６億元人民幣。建議買入價１１元，目標１２﹒２元，止蝕位１０﹒３元

。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

