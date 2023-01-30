【新冠感染】狄志遠：將提出成立委員會檢討抗疫工作

《經濟通通訊社３０日專訊》政府專家顧問袁國勇早前建議，政府應效法２００３年

ＳＡＲＳ後做法，成立委員會檢討應對新冠疫情措施。新思維立法會議員狄志遠認為，現時是檢

討政府抗疫工作的合適時候，認為除了檢討外，議會亦應成立委員會調查，查找不足和責任；但

醫療衛生界林哲玄認為，檢討工作不應是互相指責，更重要的是提出建議。



＊港府稱已持續總結經驗＊



政府回覆《商業電台》查詢時，未有回應會否展開檢討，只稱現階段香港社會正全力邁向復

常，近月多項國際盛事回到香港，香港與內地亦逐步有序通關，都是政府持續總結經驗，適時應

變的成果。

狄志遠表示，在第５波疫情期間，政府顯得手忙腳亂，很多長者離世，有此慘痛體會，便應

該多取經驗，是時候檢討。他又認為，政府應該檢討抗疫工作，並要查找責任誰屬。他會短期內

會在立法會提出成立委員會，調查政府過去３年的抗疫工作。



＊林哲玄：不應以問責為目標＊



醫療衛生界員林哲玄認為，第５波疫情顯得政府手足無措，公營體系瀕臨崩潰。他事後回顧

就覺得政府可以早些部署，但亦明白政府當時決策亦面臨局限，而且當時市民接種率也有欠理想

。林哲玄認為，政府可以成立由專家和社會人士組成的委員會，檢討抗疫工作，但不應以問責為

目標，否則「大家很上心就很容易主觀批評」，應該鋪陳事實，探討改善空間，才是對將來最有

利的做法。至於立法會應否調查，林哲玄認為言之尚早。

行會召集人葉劉淑儀較早時已表示，現時未有理據成立獨立調查委員會。（ｃｌ）

