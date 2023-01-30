【新冠感染】今日起快測確診毋須呈報，新聞公告取消

《經濟通通訊社３０日專訊》本港新冠確診近期仍維持逾３０００宗水平，因應港府應對新

冠病毒的最新措施，醫管局由今日起停止透過新聞稿每日公布公立醫院新冠病毒個案的最新情況

，只會於網上公布核酸檢測確診數字及醫生和醫院報告的死亡個案數字。

同時，港府今日起只要求醫生呈報死亡及嚴重感染個案，取消快測染疫者呈報機制。

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