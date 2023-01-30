【企業盈喜】第一拖拉機股份（３８）料去年多賺最多８９﹒５％

《經濟通通訊社３０日專訊》第一拖拉機股份（０００３８）（滬：６０１０３８）發盈喜
，預期２０２２年度純利錄７﹒５５億元到８﹒３億元（人民幣．下同），按年增長
７２﹒３７％到８９﹒５％。
扣除非經常性損益事項後，公司２０２２年預計純利６﹒７２億元到７﹒４７億元，按年增
長１００﹒６％到１２２﹒９９％。（ａｃ）
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