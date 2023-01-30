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30/01/2023 10:39

【外圍經濟】歐洲央行及英倫銀行或將政策利率上調０﹒５厘

　　《經濟通通訊社３０日專訊》歐洲央行及英倫銀行將在本周佔據舞台中心，分析認為兩家央
行均有望加息０﹒５厘。
　　彭博經濟研究表示，歐洲方面，預料歐洲央行將在３月份再加息０﹒５厘，之後核心通脹放
緩將允許５月份加息步伐放慢至０﹒２５厘。英國方面，預料英倫銀行將在３月份加息０﹒５厘
，然後停止加息。
　　此外，彭博經濟研究預計，２０２２年第四季度歐元區可能避開經濟衰退，但核心通脹率可
能仍
居高不下。（ｒｃ）

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