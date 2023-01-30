【外圍經濟】歐洲央行及英倫銀行或將政策利率上調０﹒５厘

《經濟通通訊社３０日專訊》歐洲央行及英倫銀行將在本周佔據舞台中心，分析認為兩家央

行均有望加息０﹒５厘。

彭博經濟研究表示，歐洲方面，預料歐洲央行將在３月份再加息０﹒５厘，之後核心通脹放

緩將允許５月份加息步伐放慢至０﹒２５厘。英國方面，預料英倫銀行將在３月份加息０﹒５厘

，然後停止加息。

此外，彭博經濟研究預計，２０２２年第四季度歐元區可能避開經濟衰退，但核心通脹率可

能仍

居高不下。（ｒｃ）

