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即市新聞

31/01/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》出現了不利短期後市的現象

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為９３﹒７５％和
５７﹒５％，局勢則均屬向好。港股淡友大戶於１月份期貨、期權到期日逐步增強攻勢，市況徐
徐滑落，最後錄得較預期為大的跌幅。這個突如其來的急速跌勢應會令淡友的反攻信心增強；正
路而言，今天（３１日）仍會是淡友大戶的天下，好友應會採取候高沽貨套利的應市策略。若大
家比較一下恒指５分鐘圖與恒指波幅指數５分鐘圖的表現，應會留意到前者全日穩步下跌，後者
卻全日穩步上升。
　　對短期後市而言，這屬於十分不利的現象，代表恒指期權莊家認為後市的跌勢將轉急，跌幅
亦會顯著擴大。上周末前筆者強烈建議大家停止造好，中長線亦偷步減持現貨走位；若明天（１
日）淡友成功再下一城，我們便可於其後一、兩周內，安心捕捉入市補貨的良機，成功藉著走位
行動，將持貨成本降低。至於短線投機，昨天（３０日）筆者已向各Ｐａｔｒｏｎｓ（Ｇｏｌｄ
或以上級別）發出即市錦囊，建議開始逐步加注，造淡圖利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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