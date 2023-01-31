《ＥＴＦ解碼－羅博仁》香港ＥＴＦ市場２０２２年五大「之最」

《ＥＴＦ解碼》２０２２年香港ＥＴＦ市場除了成交額創新高，產品種類亦持續擴大。年內

，香港上市ＥＴＦ的平均每日成交額按年增長逾５０％至１２０億元，另有２９隻新上市ＥＴＦ

合共集資２８億元。

以「大趨勢」（ｍｅｇａｔｒｅｎｄ）為主題的ＥＴＦ繼續備受關注，２０２２年，不少主題式

ＥＴＦ陸續上市，投資於ＥＳＧ（環境、社會及管治）、區塊鏈、創新科技等範疇。以下讓我們

一起回顧２０２２年香港ＥＴＦ市場五個別具意義的紀錄。



＊加密資產ＥＴＦ成為交投「最活躍」的新上市ＥＴＦ＊



自證監會於２０２２年１０月３１日正式准許虛擬資產期貨ＥＴＦ在香港公開發售以來，截

至２０２３年１月２７日，已有三隻加密資產ＥＴＦ在香港交易所上市，包括亞洲首隻比特幣期

貨ＥＴＦ，以及全球首隻以太幣期貨ＥＴＦ，為個人投資者開拓加密資產領域的新機遇。

當中，首批兩隻於２０２２年１２月上市的加密資產ＥＴＦ，更成為了全年交投最活躍的新

上市ＥＴＦ，自上市後於該月最後兩周的合計平均每日成交額達到１３４０萬元。



＊ＥＳＧ ＥＴＦ成為「最吸金」新上市產品類別＊



ＥＳＧ ＥＴＦ是２０２２年新上市產品中資金流入最多的產品類別，７隻以ＥＳＧ為主題

的新上市ＥＴＦ錄得６﹒７億元的資金流入淨額，其中，投資於優質亞洲綠色債券的

Ｇｌｏｂａｌ Ｘ彭博ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）綠色債券ＥＴＦ（０３０５９）

（８３０５９）錄得高達６﹒５億元的淨流入，佔去年新上市ＥＴＦ淨流入金額之大部分。



＊主題式ＥＴＦ市場迎來「最多」新產品種類＊



２０２２年香港新上市ＥＴＦ以主題式ＥＴＦ為主導，新產品種類包括首隻元宇宙ＥＴＦ、

首隻碳期貨ＥＴＦ、首隻以首次公開發行股票為主題的ＥＴＦ、首隻區塊鏈ＥＴＦ，以及首隻加

密資產ＥＴＦ（見表一）。年內，新上市主題式ＥＴＦ的平均每日成交額為９３１萬元。



表一：於２０２２年新上市的主題式ＥＴＦ

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股份代號 產品名稱 上市日期

３０３４ 南方東英元宇宙概念ＥＴＦ ２０２２年２月２１日

３０６０╱８３０６０╱９０６０ 中金碳期貨ＥＴＦ ２０２２年３月２３日

３１７１ 三星區塊鏈技術ＥＴＦ ２０２２年６月２３日

２８３５ 輝立香港新股指數ＥＴＦ ２０２２年１１月２１日

３０６６ 南方東英比特幣期貨ＥＴＦ ２０２２年１２月１６日

３０６８ 南方東英以太幣期貨ＥＴＦ ２０２２年１２月１６日

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＊恒生科技指數產品成為十大成交榜中「最受歡迎」旗艦指數＊



以恒生科技指數為基準的ＥＴＰ（包括槓桿及反向產品）於２０２２年的交投進一步增長：

去年成交額十大ＥＴＰ之中，共有４隻產品追蹤恒生科技指數，為十大成交榜中最多產品追蹤的

基準指數。目前，香港共有６隻追蹤恒生科技指數的ＥＴＰ，它們自２０２０年上市以來交投持

續增長，於去年的平均每日成交金額為２７﹒６億元（見表二），按年大幅上升２７９％，恒生

科技指數因而成為了香港ＥＴＰ市場中繼恒生指數、恒生國企指數後的第三大旗艦指數。



表二：追蹤恒生科技指數的ＥＴＦ

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股份代號 產品名稱 ２０２２年平均每日

成交金額（百萬元）

０３０３３ 南方東英恒生科技指數ＥＴＦ １，３７５﹒４３

０７５５２ 南方東英恒生科技指數 ５９２﹒３８

每日反向（－２Ｘ）產品

０７２２６ 南方東英恒生科技指數 ５７７﹒７７

每日槓桿（２Ｘ） 產品

０３０６７╱０９０６７ ｉＳｈａｒｅｓ安碩恒生科技ＥＴＦ １６４﹒３２

０３０３２ 恒生科技指數ＥＴＦ ３７﹒１２

０３０８８╱０９０８８ 華夏恒生科技指數ＥＴＦ ８﹒６０

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＊香港ＥＴＦ市場開創互聯互通「最新里程碑」＊



ＥＴＦ於２０２２年７月４日正式獲納入滬深港通，標誌著香港交易所中港市場互聯互通計

劃的最新里程碑。納入後首六個月，透過滬深股通（北向）及港股通（南向）交易的合資格

ＥＴＦ，其平均每日成交額分別達到人民幣６， ６７０萬元及９﹒１億港元。目前獲納入的合

資格北向及南向的ＥＴＦ分別有９７隻及５隻。

香港ＥＴＦ市場於新一年保持強勁勢頭，２０２３年首兩周的平均每日成交額達到１６３億

元，較前兩周上升７４％。隨著香港ＥＴＦ市場的產品選擇更趨豐富，加上投資者對ＥＴＦ加深

認識，預期今年ＥＴＦ市場有望取得更多進展！

《香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁》



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