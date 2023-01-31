阜博（０３７３８）折讓１１％配股，淨籌４﹒６億元還債

《經濟通通訊社３１日專訊》阜博集團（０３７３８）公布與配售代理中信里昂協議，擬向

不少於六名獨立承配人配售約１﹒１４億股，佔擴大股本約５﹒１１％，每股作價４﹒１２元，

比該股昨日收市價４﹒６３元折讓約１１％，淨籌約４﹒６４億元，將用於償還計息借款。

配股完成後，該公司主席王揚斌及其信託持有公司股權由１２﹒８４％攤薄至１２﹒１８％

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