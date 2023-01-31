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31/01/2023 09:05

《專家之言－李偉傑》美國加息放緩利亞股，料港股可快速完成調整

　　《專家之言》內地Ａ股長假後復市，加上本周環球央行超級議息周，美國聯儲局、英倫銀行
及歐洲央行將於本周公布議息結果，市場預期今次美國議息將加息０﹒２５厘，加息步伐放緩有
利進一步拖低美元指數，對亞洲區股市更為正面，惟北水在長假前因為假期因素暫停買賣，當時
恒指在２１５００點水平，而在上周五（２７日）恒指高位見２２７００點，同時恒指１４天
ＲＳＩ已推升至８０之上，短期超買回吐實屬正常，北水回歸後沽貨食胡亦相當合理，重點在於
今次高位短暫調整，到底有多深及時間有多久，若以超短線角度在近期產生出上升裂口位頂部
２２０５１點，疊加１０天線正以每天接近８０點速度上升，預料恒指初步在２２０００點會稍
作停留，這個位置是做短炒投資者第一個留意位置，另一個較重要的防守位置維持在２０天移動
平均線，現時２０天平均線在２１３００點，當然２０天移動平均線亦以每天１００點速度向上
，相信重要防守位置短暫理應接近２１４００點，該水平亦是１月中恒指防守位置，約以近期港
股走勢強勁下，相信可以快速調整完成。
　
＊有望與內地免檢疫通關，料業績期後復常股再炒上＊
　
　　另外本港與內地未來亦有望進行免檢疫通關，方向引領本港與內地進一步復常，雖然時間表
未見，但雖不中亦不遠，資金已早一步搶佔先機，見本港傳統公用股、地產股、收租股及交通運
輸股份，亦相繼突破半年至一年高位，而預料下一輪關鍵時刻將在企業業績表現，預計未來將有
企業陸續發放盈利預警及預喜消息，短暫阻礙投資氣氛，惟市場更為關注企業今年第一季盈利表
現及未來展望，估計經過業績期後，內地復常概念板塊可再度展現新升浪，其中旅遊板塊、體育
服裝板塊、餐飲股及科技股可再度走強。《華盛證券經紀部董事　李偉傑》（筆者為證監會持牌
人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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