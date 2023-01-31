《盤後部署》恒指兩日插近九百點整固未完，正大國際爆升現投機味

《經濟通通訊社３１日專訊》美國聯儲局、英倫銀行及歐洲央行議息在即，隔晚美股下跌，

港股先升後向下，恒生指數收報２１８４２，跌２２７點或１﹒０３％，主板成交

１７３８﹒２２億元。恒生中國企業指數報７４２４，跌７１點或０﹒９５％。恒生科技指數報

４５４２，跌３７點或０﹒８２％。

技術走勢方面，恒指上周五創出近１１個月新高２２７００後，已連續兩日出現調整，累挫

近９００點，今日跌穿１０天線收市，料整固未完，相信下一關２１０００有較強支持。

上證綜合指數收報３２５５，跌１３點或跌０﹒４２％，成交３７５２﹒６１億元人民幣。

深證成份指數收報１２００１，跌９６點或跌０﹒８０％，成交２３５１﹒１９億元人民幣。

科網股沽壓未止，騰訊（００７００）收跌１﹒２９％，報３８２﹒２元，該股成交約

５５７６萬股，涉資２１３﹒０９億元，盤中高見３９７元，最低見３７３﹒８元；京東集團

（０９６１８）跌２﹒４４％，收報２３１﹒６元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌２﹒５％，收報

１９４﹒８元；百度（０９８８８）跌２﹒７２％，收報１３２﹒４元。

生科股方面，發盈警的康龍化成（０３７５９）收瀉１１﹒２１％，報５７﹒４元，該股成

交約１００４萬股，涉資５﹒８７億元，盤中高見６４﹒６元，最低見５５﹒６５元；君實生物

（０１８７７）料去年虧損擴大至２４億元人民幣，股價跌３﹒６９％，收報３７﹒８５元；康

希諾（０６１８５）料去年業績盈轉虧，股價跌７﹒５３％，收報６４﹒５元；諾輝健康

（０６６０６）跌５﹒５９％，收報３０﹒４元。

信達生物（０１８０１）收跌５﹒３５％，報４２﹒４５元，該股成交約１４２７萬股，涉

資６﹒１０億元，盤中高見４５﹒９元，最低見４１﹒７元；泰格醫藥（０３３４７）跌

２﹒５７％，收報１０２﹒５元；藥明生物（０２２６９）跌２﹒６１％，收報６５﹒２５元；

先聲藥業（０２０９６）升１﹒３１％，收報１０﹒８４元。

時代集團（０１０２３）料中期盈利大升，股價飆４２﹒８６％，收報０﹒９元，該股成交

約２０４８萬股，涉資１６５９萬元，盤中高見０﹒９元，最低見０﹒７２元。



＊馬雲晤謝國民，正大國際兩日累飆５﹒０８倍＊



馬雲近期再與泰國首富、正大集團（Ｃｈａｒｏｅｎ Ｐｏｋｐｈａｎｄ Ｇｒｏｕｐ）資

深董事長謝國民會面。由謝國民長子謝吉人任董事長的正大企業國際（０３８３９）股價爆升，

收升２５１﹒８８％，報４﹒６８元，該股成交約６１５６萬股，涉資２﹒０９億元，盤中高見

５元，最低見１﹒３３元，兩日計，股價累升５﹒０８倍；阿里（０９９８８）則跌１﹒２８％

，收報１０７﹒６元。

據最新年報資料，正大企業國際主要從事生化、工業業務，由正大集團持有５３﹒１％股權

，伊藤忠商事株式會社持股２５％。

由於未有實質消息跟尾，正大國際兩日累升５﹒０８倍，日線圖上，９ＲＳＩ升至９７的嚴

重超買水平，投機味相當濃厚，若然沒有消息跟尾，假若股價明日再飆，有貨則宜沽出獲利。



＊恒隆孖寶績後股價齊插＊



恒隆地產（００１０１）公布，截至２０２２年１２月３１日止全年純利３８﹒３６億元，

按年倒退０﹒８３％，每股盈利０﹒８５元，末期息維持６０港仙；恒隆地產收跌５﹒２６％，

報１４﹒７６元，該股成交約８０６萬股，涉資１﹒２０億元，盤中高見１５﹒７６元，最低見

１４﹒５８元。

恒隆集團（０００１０）公布，截至２０２２年１２月３１日止全年純利２７﹒１８億元，

按年增長４﹒９８％，每股盈利２元，派發末期息６５港仙；恒隆集團今日跌１﹒２３％，收報

１４﹒４６元。（ｋｙ）

