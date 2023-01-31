【俄烏開戰】拜登拒絕向烏克蘭提供Ｆ－１６戰機

《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統拜登周一（３０日）在白宮回答記者提問時表示，美

國不會向烏克蘭提供Ｆ－１６戰機。較早前，五角大樓表示美國不排除向烏克蘭提供該款戰機的

可能性。

白宮國家安全委員會發言人柯比解釋，雖然沒有Ｆ－１６戰機，但美國政府在未來數周至數

月，仍會向烏克蘭交付大批武器，幫助烏軍進行冬季和春季攻勢。（ｊｆ）

