【俄烏開戰】拜登拒絕向烏克蘭提供Ｆ－１６戰機

《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統拜登周一（３０日）在白宮回答記者提問時表示，美
國不會向烏克蘭提供Ｆ－１６戰機。較早前，五角大樓表示美國不排除向烏克蘭提供該款戰機的
可能性。
白宮國家安全委員會發言人柯比解釋，雖然沒有Ｆ－１６戰機，但美國政府在未來數周至數
月，仍會向烏克蘭交付大批武器，幫助烏軍進行冬季和春季攻勢。（ｊｆ）
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