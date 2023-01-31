  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2023 14:17

【俄烏開戰】拜登拒絕向烏克蘭提供Ｆ－１６戰機

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統拜登周一（３０日）在白宮回答記者提問時表示，美
國不會向烏克蘭提供Ｆ－１６戰機。較早前，五角大樓表示美國不排除向烏克蘭提供該款戰機的
可能性。
　　白宮國家安全委員會發言人柯比解釋，雖然沒有Ｆ－１６戰機，但美國政府在未來數周至數
月，仍會向烏克蘭交付大批武器，幫助烏軍進行冬季和春季攻勢。（ｊｆ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話31/01/2023
盈喜一定好？盈警勿沾手？盈喜盈警點部署？
人氣文章FOCUS31/01/2023
【FOCUS】PMI升幅近三年最勁　全球通脹前景添迷離
人氣文章財經熱話31/01/2023
《午市前瞻》恒指中期或下試250天線 新冠概念股宜趁反彈離場
人氣文章香港要聞31/01/2023
【通關復常】李家超：有信心很快全面通關　將取消核檢及配額要求
人氣文章財經熱話31/01/2023
【盈警股】康龍化成發盈警後大跌　如何釐定逃生門？
人氣文章專訪31/01/2023
【專訪】陶冬：拉美醞釀共同貨幣　去美元化添勢（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金