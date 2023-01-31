《台股攻略－黃振宇》電子股普遍回落台股跌逾２００點

《台股攻略》美股回落，台股電子權值股亦普遍回落，金融指標股偏軟，航運股則逆勢撐市

，指數最終跌２２８點，收１５２６５點，成交金額為２７６３﹒２１億元（新台幣．下同），

三大法人合計淨買入５５﹒２３億元，外資更連續１１個交易日錄得淨買入紀錄。

電子權值股受壓，台積電收５２２元，跌３﹒９％；聯發科收７１８元，跌２﹒８％；日月

光投控、南亞科、華碩、研華、大立光、瑞昱、廣達等電子指標股均下挫，跌１﹒１％－

４﹒８％。市傳鴻海與美國龍頭車廠通用汽車洽談代工訂單，其股價收９９﹒７元，升１﹒６％

。國巨、台達電、聯詠、矽力－ＫＹ等亦獲資金追捧，升０﹒２％－４％。金融股方面，永豐金

、第一金、華南金、元大金跌２％－３％，富邦金、兆豐金、中信金亦跌逾１％，開發金無起跌

，國泰金跌０﹒４％。航運股回勇，貨運三雄的陽明升２％、長榮升１％、萬海升０﹒４％；散

裝航運股的新興、台船、中櫃、台驊投控、遠雄港升逾３％－４％。國際銅價維持高企，第一銅

漲停、廷鑫升６﹒３％、大國鋼升０﹒７％、泰銘升０﹒３％。康舒收購工業自動化大廠ＡＢＢ

旗下電源轉換事業部門ＡＢＢ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ全部股權，市場看好併購效

益，其股價升超過７％。

隨著台股兔年首日開紅盤，指數一舉突破萬五點關口創近半年高位後，預期市場獲利盤湧現

，加上美聯儲的議息結果備受市場關注，料大市短期走勢震盪，投資者避免高追入市，待回調時

分注吸納股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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