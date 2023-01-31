【月結－全面復常】港股整固後展升浪，恒指中長線目標２５０００

《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒３１日專訊》港股１月延續去年升勢，月初恒指成功突

破２５０天線後，隨即逐個心理關口攻破，先後突破２１０００及２２０００，惟升越

２２５００後有獲利盤湧現，恒指回吐跌穿１０天線。

市場近期集中觀望三大央的加息意向，安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》

表示，普遍預期美國聯儲局今次將加息０﹒２５厘，而英倫銀行及歐洲央行則傾向加息０﹒５厘

。他指，目前央行再向上加息空間已不多，大型企業裁員消息頻頻，經濟趨勢向下，央行將難完

全以遏抑通脹作唯一目標。他相信，隨著美國通脹逐步回落，包括日本在內多地通脹都會逐步消

退。他預期，日本將有機會完結超寬鬆貨幣政策，但絕不可能跟隨別國加息步伐。



＊黃偉康：美股將步入整固，資金勢轉吼亞洲股＊



至於美國加息預期會否影響港股走勢，黃偉康指在２０２０年至２０２１年港股均收跌完場

，但美股持續偏強，只有去年才與港股一樣下跌，指港股走勢早已不和美股掛勾。他指，雖然美

國投資者套息活動會引致資金流出，但近期美國長債孳息率向下，資金套息空間減少，變相美國

繼續加息對港股影響都會減細。他預期，早前美股一輪升勢後，未來將步入區間整固，加息因素

亦已反映，預期美股強勢表現將會轉弱。同時，資金或會轉吼估值較低的亞洲區股市，屆時亞洲

區勢將跑贏美股。



＊恒指上半年表現料較佳＊



黃偉康指恒指早前高見２２７００為升勢過急，單計去年１２月恒指已升超過１０％，

１８０００點入市資金已足以食胡。他指，大市最理想回調目標為２５０天線，但初步先以２０

天線為目標會較為合理。他強調，不認為港股今年已經見頂，因為去年初憧憬疫情過去都曾經高

見２５０００，更憧憬上望２８０００，如今真正復常最起碼亦會重返起步位２５０００，會否

更進一步向上則要視乎經濟復甦速度。他預期，上半年會是港股最好表現時間，估計期內高見

２５０００機會亦較大。



＊黃偉豪：恒指２０天線為重要支持＊



中國國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於優化內地與港澳人員往來措施的通知》，自１月

８日起，香港與內地恢復有序通關。行政長官李家超出席行政會議前記者會表示，政府目標是盡

快與內地實現全面通關，已與內地單位在春節保持密切聯繫，料全面通關即將達成，包括取消核

酸檢測及人數限制，亦將考慮取消海外旅客來港限制。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，港股由去年１１月開展升勢，很大程度受到通關復常

的消息推動，成交額大為改善，外資全面進場，令港股由１０月３１日低位１４５９７，至上周

五高位２２７００，累計升了８１０３點。然而，有關升幅已反映不少市場對通關復常後經濟復

甦的憧憬，隨著相關政策逐步落實，市場沒有新的利好消息刺激，相信恒指二月會處反覆整固的

格局。他又提到，全國兩會將於三月初舉行，屆時投資者可在兩會臨近前，有沒有扶助經濟政策

的消息傳出，屆時或對港股有利。

黃偉豪認為，恒指短線會繼續回調，參考由去年１１月開展的升勢，２０天線料為較重要的

支持位。他又指，以２０２１年２月高位３１１８３至２０２２年１０月３１日低位１４５９７

計算，短線阻力料在該跌浪的０﹒５倍反彈目標２２９００水平，中長線阻力則估計在該跌浪的

０﹒６１８倍反彈目標２４８００至２５０００水平。

