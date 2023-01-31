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31/01/2023 17:05

【月結－復常追車】車股二月追落後可吼吉利比亞迪，賭股料有調整

　　《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒３１日專訊》乘聯會公布，２０２２年１２月的新能源
客車銷量１﹒７萬台，按年增速２０％，較１１月增長一倍。隨著內地疫後復常，汽車板塊能否
追落後？此外，港澳與內地已通關，其中訪澳旅客大幅回升，惟專家提醒濠賭股短線部署不宜過
於進取。
　
＊黃偉康：汰弱留強加劇宜揀有盈利車股＊
　
　　內地新能源車補貼於去年底完結，各新能源車企各有對策，有加價亦有減價。安里控股主席
兼行政總裁黃偉康指特斯拉以減價迎戰，令車價與其他內地品牌拉近，或會令部分準買家轉買特
斯拉。他直言，「蔚小理」及零跑（０９８６３）等「造車新勢力」只宜短炒，主要因為內地新
能源車競爭加劇。他解釋，傳統車企近年亦加入新能源車市場分一杯羹，競爭加大令盈利基礎薄
弱的新晉車企笈笈可危，汰弱留強情況將會加大。傳統車企及比亞迪（０１２１１）有盈利基礎
，財政壓力較細，而且業務已不單是汽車銷售，更涉及零部件及電池等上游業務，對轉型生產新
能源車期間較為有利。
　
＊吉利大落後可趁低部署＊
　
　　黃偉康提到，吉利（００１７５）旗下有眾多品牌，生存空間比起「蔚小理」等新晉車企一
定較大。另外，他指吉利其中一項優勢是收購不同汽車品牌後，不會強行改變原有運作模式，讓
品牌自行發展，為吉利提供穩定收入；股價方面，比亞迪已收復２５０天線，但吉利仍於２５０
天線下躊躇，預期追落後有望升破２５０天線。
　　比亞迪同樣處於強勢，儘管面對巴菲特減持利淡因素，但跌幅總算有限，相反「蔚小理」一
跌難見底，反映比亞迪抗跌力較強，預期即使回落於２２０元亦會有較強支持，建議到價可部署

　　除吉利外，黃偉康提到不少股份仍落後大市，其中商湯（０００２０）早前受惠富時羅素確
認，不受限於美國制裁，符合資格候選為富時全球股票指數系列成分股，帶動股價飆升。他指，
儘管商湯面對基礎投資者減持風險，但整體ＳａａＳ股份表現較強，有望支撐股份追落後。
　
＊黃偉豪：賭股短線料調整＊
　
　　港澳免核酸檢測及免檢疫通關後，旅客量回升。澳門旅遊局表示，內地七天（１月２１日至
２７日）的春節黃金周假期結束，據初步統計資料，期內澳門總入境旅客４５﹒１萬人次，與去
年春節黃金周比較，大幅上升近３倍；酒店業場所平均入住率為８５﹒７％。
　　通關後，訪澳旅客回升，各大博企旗下賭場自三年疫情以來，中場賭枱使用率首次重上八、
九成，刺激多隻濠賭股兩個月內升近一倍。中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，新春假期間訪
澳旅客雖然大幅回升，但與疫情前比較仍差一大段距離。他續指，賭股近期升得過急，已反映大
部分通關及假期因素，即使預期賭收逐步改善，短線仍料反覆調整，部署上不能過於積極。
　　濠賭股之中，黃偉豪較看好兩大龍頭博企銀娛（０００２７）及金沙（０１９２８）。其中
，銀娛的升勢較其他賭股落後，財務表現亦較紮實，投資者可候５３﹒５元吸納，目標５８至
６０元。至於金沙，他建議可候２６元買入，中長線目標３３至３４元。
　
＊科技股中長線值得留意＊
　
　　其他板塊方面，黃偉豪指科技股值得留意。他解釋，科技股短線或會回調，但政策上的不明
朗因素陸續消除，美國加息壓力放緩，而科技股在疫情期間跌幅過大，隨著疫後復常，中央加快
推動經濟，中長線對科技股較有利。他較留意阿里巴巴（０９９８８），並認為公司業務與消費
最相關，故有望受惠於刺激經濟政策，疊加螞蟻集團上市憧憬，中長線有望挑戰１４０元以上，
投資者可候１０５元吸納。
　　此外，黃偉豪較留意比亞迪（０１２１１），他指集團交付量強勁，研發能力亦較其他車企
為佳，基本面較強，而「股神」巴菲特減持的陰霾逐漸消散，若中央有新政策推出，有助股價逐
步向上，可候２３５元吸納，目標２８０元水平。

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