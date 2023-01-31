【月結－全面復常】表列２月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列２月份重要政經事項：
香港 ２月 重要事項╱數據公布 觀察期
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１日 ＧＤＰ 第四季
ＧＤＰ ２０２２年
３日 標普ＰＭＩ １月
零售銷售 １２月
鄉郊建屋地段第１２２１號 中午１２時截標
１０日 荃灣市地段第４２７號 中午１２時截標
１６日 失業率 １月
２３日 ＣＰＩ １月
２４日 九龍內地段第１１２７３號 中午１２時截標
２７日 進出口 １２月
ＧＤＰ終值 第四季
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中國 ２月 重要事項╱數據公布 觀察期
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１日 財新製造業ＰＭＩ １月
３日 財新綜合、服務業ＰＭＩ １月
９日 社融、新人民幣貸款 １月
１０日 ＰＰＩ、ＣＰＩ １月
１１日 ＦＤＩ １月
１３日 ＭＬＦ ２月１５日
２０日 ＬＰＲ ２月２０日
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國際 ２月 重要事項╱數據公布 觀察期
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１日 歐元區失業率 １２月
歐元區ＣＰＩ １月
美國ＡＤＰ就業變動 １月
美國製造業ＰＭＩ １月
美國ＪＯＬＴＳ職缺 １２月
２日 美國聯儲局議息結果
英國倫銀行議息結果
歐洲央行議息結果
美國非農業生產力 第四季
美國首次申請失業救濟金人數 １月２８日
美國連續申請失業救濟金人數 １月２１日
３日 歐元區ＰＰＩ １２月
美國失業率、非農業就業人口變動 １月
美國服務業、綜合ＰＭＩ １月
６日 德國ＣＰＩ １月
７日 澳洲央行議息結果
９日 瑞典央行議息結果
美國首次申請失業救濟金人數 ２月４日
美國連續申請失業救濟金人數 １月２８日
１０日 日本ＰＰＩ １月
英國ＧＤＰ 第四季
英國民間消費 第四季
美國密歇根大學消費者信心指數 ２月
墨西哥央行議息結果
１４日 日本ＧＤＰ 第四季
歐元區ＧＤＰ 第四季
美國ＣＰＩ １月
１５日 英國ＣＰＩ、ＲＰＩ、ＰＰＩ １月
１６日 美國ＰＰＩ １月
美國首次申請失業救濟金人數 ２月１１日
美國連續申請失業救濟金人數 ２月４日
２０日 德國ＰＰＩ １月
歐元區消費者信心指數 ２月
美國總統日假期 美股休市
２１日 美國製造業、服務業、綜合ＰＭＩ ２月
２２日 新西蘭央行議息結果
德國ＣＰＩ １月
２３日 美國聯儲局ＦＯＭＣ會議紀錄 ２月１日
歐元區ＣＰＩ １月
英國ＧＤＰ 第四季
美國個人消費支出核心指數 第四季
美國首次申請失業救濟金人數 ２月１８日
美國連續申請失業救濟金人數 ２月１１日
２４日 日本ＣＰＩ １月
德國ＧＤＰ 第四季
美國個人支出 １月
美國密歇根大學消費者信心指數 ２月
２７日 歐元區消費者信心指數 ２月
２８日 美國經濟諮詢委員會消費者信心 ２月
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（ｈｃ）