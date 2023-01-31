《談國論企－黎偉成》工業生產出廠價低有利經濟社會

《談國論企》中國的工業生產者出廠者價格ＰＰＩ於１２月份同比下跌０﹒７％，為自

２０２０年１２月以來的接連三個月的負增長，使居民消費價格ＣＰＩ特別是非食品項目反覆走

低，有利人民銀行更放手處理貨幣政策，配合國家優化防控疫症和挺經濟政策，國民經濟正恢復

。美國推手惡弄的烏戰使國際能源、資源價格急漲後續反覆於高位，不可掉以輕心。



＊購進價格回落使出廠價格不斷走低＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的工業生產者出廠價格在２０２２年１２月份

同比下跌０﹒７％，比１１月份及１０月份連續兩個月皆處的１﹒３％，即使少跌０﹒５個百分

點，但ＰＰＩ於２００２年１－１２月份的平均增長達４﹒１％，較２０２１年全年均增的

８﹒１％少增凡４個百分點之普。對上一次的下跌，為２０２０年１２月份跌１﹒８％。

從具體數據分析，ＰＰＩ由升轉跌，其中重要因由為（甲）工業生產者購進價格不斷走低：

指數於２０２２年１２月份的同比增長只達０﹒３％，較１１月份出現的負增長０﹒６％即使高

０﹒３個百分點，更遠遠低於今年１月份的１２﹒１％升幅，是相當低和理想的水平。

特別惹人注目的，當然是（Ｉ）燃料、動類生產品的購進價格，於２０２２年１２月份同比

上升７﹒６％，比１１月份所升４﹒３％，仍為年內增幅最低的第３個月份，亦為自２０２１年

４月份以來之低。此使相關主要產品的出廠價格出現頗明顯下調，尤其是（ｉ）煤炭開採及洗選

業產品的出廠價格於１２月份同比下跌２﹒７％，更為四連之跌，乃因中國政府強化煤炭行業重

新穩產穩銷以自用所致。

其他能源產品出廠價亦隨購進價反覆回落，如（ｉｉ）石油和天然氣開採業的出廠價格於是

月份同比跌升１４﹒４％，環比低２﹒３個百分點，為全年之最低增長；（ｉｉｉ）石油煤炭及

其他燃料加工業出廠價格同比升１０﹒１％，比上一個月高３﹒２個百分點。此乃於倫敦及紐約

原油每桶價格由５月份仍基本維持於約１００美元回落至８０美元至８５美元。

由是中國居民消費價格ＣＰＩ中交通工具燃料分類指數，於２０２２年１２月份同比上升

１１﹒３％，環比回落１﹒１個百分點，為年度最低的升幅。

其他工業生產者的購進價格，亦有不同程度的回調，包括（ＩＩ）黑色金屬材料生產品購進

價格，於２０２２年１２月份同比下跌９﹒２％，遂使黑色金屬礦採選業的出廠價格於是月同比

回落１４﹒３％。

和（ＩＩＩ）有色金屬材料及電線生產品的購進價格是份同比下跌１﹒９％，使有色金屬治

煉及壓延加工業產品的出廠價於是月跌３﹒６％，有色金屬礦採選業出廠價格同比升幅收窄為

５﹒２％。

再看（乙）高技術、高設備的行業，未受能源、資源價升的影響，如：（１）計算機、通信

和其他電子設備業出廠價格於２０２２年１２月份同比升１﹒３％，（２）鐵路、船舶、航空航

天及其他交通服務製造業出廠價跌１。幅％，（３）汽車製造業出廠價跌０﹒４％，（４）通用

設備製造業出廠價升１。％。高技術產品成本壓力相對有限，有利中國經濟提質發展。



＊與民生有關的生活資料出廠價穩定有良性啟示＊



最重要者，當然為（丙）ＰＰＩ中的生活資料大項出廠價的分類指數，於２０２２年１２份

同比增長１﹒８％，保持相對穩勢；食品分類指數升３﹒２％；一般日用品升１﹒７％；衣著分

類指數升２﹒４％；和耐用消費品分類指數升０﹒６％。對ＰＰＩ及ＣＰＩ都有降溫的作用。

相信中國的工業生產者出廠價格於２０２３年仍會繼續處於低位，甚至負增長，使居民消費

物價指數同樣處於低水平，有利於中國政府採取更為靈活的政策和措施推動經濟加快恢復，甚至

回復近年穩中有進發展的良好態勢。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

