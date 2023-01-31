《午市前瞻》中線恒指或下試２５０天線，新冠概念股而趁彈離場

《經濟通通訊社３１日專訊》恒生指數半日收報２１７８９，跌２８０點或１﹒２７％，主

板成交８７７﹒４８億元。恒生中國企業指數報７４０１，跌９４點或１﹒２７％。恒生科技指

數報４５０７，跌７２點或１﹒５９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３７６﹒４元，跌１０﹒８元或２﹒７９％，成交１１６﹒４２

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報１０６﹒５元，跌２﹒５元或２﹒２９％，成交４３﹒０３億元；美

團收報１７１﹒８元，跌１﹒７元或０﹒９８％，成交２６﹒１３億元。國指三大成交股份依次

為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美

團。



＊葉尚志：恒指仍受累俄烏戰事及通脹＊



恒指昨日尾盤試穿２２０００後，今日高開１２０點並高見２２２８４後，隨即反覆向下，

並再度失守２２０００。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》直言，恒指升破

２２５００後再高見２２７００已升過頭。他回顧去年３月起恒指由２２５００開始下跌，當時

受累於俄烏戰爭、美國聯儲局開始加息等因素，至今重返２２５００水平，但上述因素仍未消除

，戰爭及高通脹環境死結未解，恒指要突破２２５００難講得過。

葉尚志分析，恒指初步以１０天線為好淡分界，全日收低於１０天線，已可理解為大市短線

見頂並會開始調整。他指，初步調整目標先看２０天線，但若上述因素未有明顯消散，恒指中線

或向下測試２５０天線支持。



＊石藥、中生可望受惠行業併購＊



研發吸入式新冠疫苗的康希諾（０６１８５）發盈警，預期截至去年底止年度淨虧損介乎

８﹒３億至９﹒９６億人民幣，２０２１年度則為溢利約１９億人民幣，當中提到虧損主因期內

內地外新冠疫苗需求量按年呈大幅下降趨勢，拖累股價上午一度跌超過９％。同時先聲

（０２０９６）及君實（０１８７７）各有一款新冠藥獲藥監局批准上市，但兩股股價表現疲弱

。

葉尚志指，有新藥上市對市場而言是好事，但目前內地感染高峰已過，新藥此時上市亦略顯

不合時宜。他指，新冠藥概念股已炒過，持貨者宜趁個別消息公布帶動炒起時離場。

但葉尚志看好整體醫藥板塊，回顧過去４年內地帶量採購對行業整頓影響較大，中小型藥企

容易受打擊，但他指中小型藥企因此而賣盤予行業龍頭，故大型藥企將因此而受惠。他看好石藥

（０１０９３）及中生製藥（０１１７７）中長線可望受惠於行業併購，當中較為推薦石藥，建

議回落至９元以下可以分注部署。（ｈｃ）

