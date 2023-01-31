《經濟通通訊社３１日專訊》香港民意研究所公布，特首李家超最新評分為５７分，較一個
月前５２﹒４分顯著上升，更創２０１８年９月以來新高。其支持率為５０％，反對率３７％，
民望淨值為正１３個百分點，為２０１８年８月以來新高，當中有１０％受訪者給予０分。
至於政府民望，港府最新滿意率為４６％，不滿率為３４％，滿意率淨值為正１２個百分點
，創２０１７年１１月以來新高。
民研於１月９日至１８日期間，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了
１０００名１８歲或以上操粵語的香港居民。（ｂｉ）
31/01/2023 17:24
【香港政情】李家超最新評分升至５７分，創２０１８年９月來新高
《經濟通通訊社３１日專訊》香港民意研究所公布，特首李家超最新評分為５７分，較一個
月前５２﹒４分顯著上升，更創２０１８年９月以來新高。其支持率為５０％，反對率３７％，
民望淨值為正１３個百分點，為２０１８年８月以來新高，當中有１０％受訪者給予０分。
至於政府民望，港府最新滿意率為４６％，不滿率為３４％，滿意率淨值為正１２個百分點
，創２０１７年１１月以來新高。
民研於１月９日至１８日期間，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了
１０００名１８歲或以上操粵語的香港居民。（ｂｉ）
|中國故事31/01/2023
《神州經脈》PMI重回擴張 滬指1月漲半成 外資買入創新高
|財經熱話31/01/2023
憧憬派特息加碼回購 受惠通關大行輪番唱好 匯控股價硬淨未升完？
|財經熱話31/01/2023
【月結－復常追車】車股二月追落後可吼吉利比亞迪 賭股料有調整
|財經熱話31/01/2023
【月結－全面復常】港股整固後展升浪 恒指中長線目標25000
|財經熱話31/01/2023
盈喜一定好？盈警勿沾手？盈喜盈警點部署？
|FOCUS31/01/2023
【FOCUS】PMI升幅近三年最勁 全球通脹前景添迷離
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰