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31/01/2023 17:24

【香港政情】李家超最新評分升至５７分，創２０１８年９月來新高

　　《經濟通通訊社３１日專訊》香港民意研究所公布，特首李家超最新評分為５７分，較一個
月前５２﹒４分顯著上升，更創２０１８年９月以來新高。其支持率為５０％，反對率３７％，
民望淨值為正１３個百分點，為２０１８年８月以來新高，當中有１０％受訪者給予０分。
　　至於政府民望，港府最新滿意率為４６％，不滿率為３４％，滿意率淨值為正１２個百分點
，創２０１７年１１月以來新高。
　　民研於１月９日至１８日期間，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了
１０００名１８歲或以上操粵語的香港居民。（ｂｉ）

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