【預算前瞻】李惟宏：經濟復甦迎曙光，建議政府下調股票印花稅

《經濟通通訊社３１日專訊》金融服務界功能界別立法會議員李惟宏出席香港金融大會堂出

席新春團拜時表示，踏入新一年，香港經濟復甦迎來更大的曙光。多個大型國際活動先後舉行，

展示香港邁向復常，資本市場亦見回穩，交投量逐步回升，亦抱有堅定的信心，會持續與特區政

府一起努力建設好香港未來金融服務的發展，積極推動多元化證券、商品期貨、貴金屬、企業融

資、基金、虛擬資產以及其他創新領域產品及服務，吸引更多家族辦公室落戶香港努力開拓香港

的離岸人民幣業務，助力人民幣國際化。

關於虛擬資產業務的發展，他提及，監管機構透過設立發牌制度，規管虛擬資產服務提供者

，亦會繼續與不同業界代表會面，收集意見，協助業界適應新制度和做好過渡安排，積極推動虛

擬資產和貴金屬等市場發展。

政府財政預算案將於下月發表，他指出，券商希望股票印花稅能有所下調，建議政府能下調

股票印花稅。另外，他建議跨境理財通能納入券商參與其中，有助相關服務的推廣，亦期望能活

化ＧＥＭ板。

財政司司長陳茂波表示，本屆政府上任後已改變管治思維，將有為政府和高效市場相結合，

有些市場發展需要政府積極引導，當局全力推進；有些地方要保留多些空間讓市場發展，政府會

盡可能創造有利條件，讓市場可以發展。

陳茂波又說，經歷三年多非常困難的時間，現時需要讓國際社會、內地民眾知道，香港仍然

是非常具有優勢、讓各界來做生意和投資的好地方。（ｂｎ）





