【夜期時段】即月期指最新報２１８６４點，跌３８點，高水２２點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１８８６點，跌１６點，高水

４４點，最新報２１８６４點，跌３８點，高水２２點，合約成交５５８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７４５４點，無升跌，高水２９點，最新報７４４０點，跌

１４點，高水１５點，合約成交５７５張。

