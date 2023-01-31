行會通過天星小輪平日成人票價加至５元，取消長者免費優惠

《經濟通通訊社３１日專訊》行政長官會同行政會議批准天星小輪尖沙咀至中環及灣仔兩條

航線的票價加至平日５元，周末及公眾假期加至６﹒５元，月票加至１９０元，並准許以長者２

元優惠票價，取代長者免費乘船優惠，新票價今年４月３日起生效。

政府表示，天星小輪客量近年呈下跌趨勢，疫情影響到旅客量跌幅加劇，公司２０１８年起

一直虧損，累計虧損已超越總資產，要舉債維持服務，考慮到天星小輪的財務狀況，認為有迫切

需要調整天星小輪票價。

政府認為，天星小輪原先建議加價１﹒８元至４﹒２元，對市民來說是加幅過高，在平衡公

眾接受程度與公司財務可行性情況下，作出相關票價建議，即是上調每程票價１元至２﹒３元。

在天星加價後，收費仍是最相宜的過海公共交通工具，較乘搭港鐵或專營巴士便宜約三至五成。



＊月費上調至１９０元，加幅為其他票價加幅三分之一＊



當局表示，為盡量減低加價對經常乘搭天星小輪乘客的影響，建議月票採用較低的加幅，由

原本票價１６０元上調至１９０元，加幅約為其他票價加幅的三分之一，如乘客在一個月乘搭

６０程渡輪，平均每程票價更可低至３﹒２元。

政府指出，天星小輪自１９９２年起向長者提供免費乘船優惠，並一直自行承擔大部分少收

收入，在扣除政府發還款額情況下，公司在２０２１年為提供長者免費乘船優惠而少收約２６０

萬元收入。當局認為天星小輪的相關申請有理有據，特別是考慮到其目前嚴峻財務狀況，以及香

港人口日漸老化情況。（ｂｉ）

