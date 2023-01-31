恒隆地產去年純利跌０﹒８％至３８﹒４億元，末期息６０仙

《經濟通通訊社３１日專訊》恒隆地產（００１０１）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年純利３８﹒３６億元，按年跌０﹒８３％；每股盈利０﹒８５元，末期息維持６０仙。
期內收入１０３﹒４７億元，升０﹒２５％；營業溢利７２﹒５３億元，跌１﹒６％。
（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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