恒隆地產去年純利跌０﹒８％至３８﹒４億元，末期息６０仙

《經濟通通訊社３１日專訊》恒隆地產（００１０１）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年純利３８﹒３６億元，按年跌０﹒８３％；每股盈利０﹒８５元，末期息維持６０仙。

期內收入１０３﹒４７億元，升０﹒２５％；營業溢利７２﹒５３億元，跌１﹒６％。

（ｂｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

