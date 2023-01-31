【企業盈警】伊登軟件：料去年盈轉虧蝕最多４３００萬人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》伊登軟件（０１１４７）發盈警，預期集團於２０２２年度錄
得除稅後虧損淨額介乎約２３００萬元至約４３００萬元人民幣，而２０２１年度則錄得除稅後
純利約１９４０萬元人民幣。
集團指，預期錄得除稅後虧損淨額主要由於內地疫情對市場造成不利影響，導致收益因訂單
減少而下跌；及因集團應收款項之可收回風險增加而確認應收款項減值虧損所致。（ａｃ）
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