  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2023 18:13

【企業盈警】伊登軟件：料去年盈轉虧蝕最多４３００萬人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》伊登軟件（０１１４７）發盈警，預期集團於２０２２年度錄
得除稅後虧損淨額介乎約２３００萬元至約４３００萬元人民幣，而２０２１年度則錄得除稅後
純利約１９４０萬元人民幣。
　　集團指，預期錄得除稅後虧損淨額主要由於內地疫情對市場造成不利影響，導致收益因訂單
減少而下跌；及因集團應收款項之可收回風險增加而確認應收款項減值虧損所致。（ａｃ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪31/01/2023
【洪灝專訪】押聯儲減息？「願望成真」反而禍臨頭！ （有片）
人氣文章中國故事31/01/2023
《神州經脈》PMI重回擴張　滬指1月漲半成　外資買入創新高
人氣文章財經熱話31/01/2023
憧憬派特息加碼回購　受惠通關大行輪番唱好　匯控股價硬淨未升完？
人氣文章財經熱話31/01/2023
【月結－復常追車】車股二月追落後可吼吉利比亞迪 賭股料有調整
人氣文章財經熱話31/01/2023
【月結－全面復常】港股整固後展升浪 恒指中長線目標25000
人氣文章財經熱話31/01/2023
盈喜一定好？盈警勿沾手？盈喜盈警點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金