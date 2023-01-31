金管局建議將與穩定幣相關活動納入監管，冀２０２３╱２４年落實

《經濟通通訊社３１日專訊》金管局今日發布加密資產和穩定幣討論文件的諮詢總結（總結

），歸納就上述文件收集到的意見和金管局的回應。金管局表示，建議將與穩定幣相關的若干活

動納入監管，並在總結文件中闡述預期的監管範圍和主要的監管要求。，金管局期望在２０２３

╱２４年落實監管安排。

金管局合共收到５８份就加密資產和穩定幣討論文件的回應，分別來自業界、公營機構、商

業和專業團體，以及個人等。總括而言，回應者支持以風險為本和靈活的方式監管穩定幣。回應

者亦普遍支持在建構有關的監管制度時，應考慮市場的最新發展和參考國際監管組織的討論。

金管局總裁余偉文表示，適當的監管環境將有助應對穩定幣可能帶來的金融穩定風險，並促

進業界有序和持續發展。當局感謝回應者就加密資產和穩定幣討論文件提供寶貴的意見，以及對

該局提出的監管原則和方向的支持。金管局在敲定具體的監管安排時，會考慮收集到的意見、市

場的最新發展和國際討論，並與持份者和市場人士保持溝通，金管局期望在２０２３╱２４年落

實監管安排。金管局會就監管安排和下一步的工作，適時作出公布。（ｃｌ）

