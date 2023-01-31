《豐碩成果－盧穗欣》兔年五大因素定股債去向

《豐碩成果》２０２３年伊始，市場繼續波動，東亞聯豐認為今年有五項較為明顯的轉向，

將為股債定下大方向，當中我們預計亞洲資產類別將重獲青睞。

第一，全球通脹雖然仍處於結構性高位，但相信離見頂之日不遠。美國１２月工資增長幅度

低於預期，歐洲同月通脹亦出現回落跡象。第二，「經濟衰退」將取代「通脹憂慮」成為焦點。

加息預期已被完全消化，目前係剩下加息所帶來的餘波。歐美經濟今年無可避免陷入不同程度的

衰退，但相信情況仍屬可控。第三，我們認為美國的貨幣政策會持續適度緊縮，依目前來看，美

國今年減息不大。第四，隨著加息節奏減慢，各國央行目標將由壓抑通脹轉移至縮減資產負債表

，資本和信貸市場的流動性會因而減少。第五，中國放寬防疫政策，加上對房地產多方面的支持

，雖然實行起來會有波折，但整體有助扭轉本來疲弱的投資氣氛，能為亞洲以及全球經濟復蘇注

入動力。



＊亞洲債券回暖，美元轉勢有助亞洲股票＊



基於上述大趨勢，東亞聯豐預計固定收益資產吸引力將回升。係過去一段長時間裏，債市已

經消化了通脹、高利率和衰退風險多項不利因素。而美國國債收益率亦已接近周期性高位，上升

空間不多。加上中國重啟經濟帶動，我們認為亞洲債券的潛力值得留意，尤其當中國旅客以及消

費品需求上升，將有利韓國和泰國等地。另外，中國內房債、工業債和澳門博彩債券，同樣受惠

於內地近期推出的利好政策。

至於股市方面，則預計要待下半年才有較顯著的回升。個別企業盈利受壓，預示今年增長可

能放緩。但考慮到聯儲局不再大幅加息，環球股市調整相信接近尾聲。投資者要持續觀察幾個月

的經濟數據，例如通脹是否見頂，經濟衰退程度等，待走勢較為明顯和穩定，資金才會回流股市

。

當加息周期進入後段，利率波動減弱，美元升勢將缺乏支持。相反，亞洲區貨幣走勢將重新由基

本面帶動。加上全球央行和美國貨幣政策距離漸漸收窄，以及中國放寬疫情限制有望帶動經濟復

蘇，都有利估值偏低的非美元計價股票。當中投資團隊尤其看好亞洲，包括內房、科網股以及科

技硬件等股份。澳洲能源股也備受看好，除了因為該國是液化天然氣主要出口國，同時因為澳洲

擁有大量礦物和資源，都是生產綠色技術必備的材料。

２０２３年是考驗投資者耐性的一年。從經濟、流動性以及區域層面，今年相信會出現多個

轉捏點，從而迎來新的投資機遇，尤其在亞洲區，值得投資者多加留意。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

