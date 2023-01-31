恒指全日低收２２７點報２１８４２，恒隆地產收跌逾５％

《經濟通通訊社３１日專訊》美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行議息在即，隔晚美股下跌，

港股先升後跌，恒生指數全日收報２１８４２，跌２２７點或１﹒０３％，主板成交

１７３８﹒２２億元。恒生中國企業指數報７４２４，跌７１點或０﹒９５％。恒生科技指數報

４５４２，跌３７點或０﹒８２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３８２﹒２元，跌５元或１﹒２９％，成交２１３﹒０９億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報１０７﹒６元，跌１﹒４元或１﹒２８％，成交１０１﹒８７億元；美團收

報１７４﹒６元，升１﹒１元或０﹒６３％，成交５６﹒４７億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

恒隆地產（００１０１）收跌５﹒２６％，報１４﹒７６元，該股成交約８０６萬股，涉資

１﹒２０億元，盤中高見１５﹒７６元，最低見１４﹒５８元；中國生物製藥（０１１７７）跌

５﹒０１％，收報４﹒５５元；新世界（０００１７）跌４﹒４９％，收報２３﹒４元；潤地

（０１１０９）跌４﹒３３％，收報３７﹒６元；九置（０１９９７）跌４﹒２７％，收報

４４﹒８元；舜宇光學科技（０２３８２）跌３﹒７４％，收報１０５﹒４元。

另外，比亞迪（０１２１１）逆市升２﹒２５％，收報２４５元，該股成交約１２８６萬股

，涉資３１﹒６２億元，盤中高見２５１元，最低見２４１﹒６元；小米（０１８１０）升

１﹒７３％，收報１２﹒９２元。（ｋｙ）

