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31/01/2023 16:13

恒指全日低收２２７點報２１８４２，恒隆地產收跌逾５％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行議息在即，隔晚美股下跌，
港股先升後跌，恒生指數全日收報２１８４２，跌２２７點或１﹒０３％，主板成交
１７３８﹒２２億元。恒生中國企業指數報７４２４，跌７１點或０﹒９５％。恒生科技指數報
４５４２，跌３７點或０﹒８２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３８２﹒２元，跌５元或１﹒２９％，成交２１３﹒０９億元；
阿里巴巴－ＳＷ收報１０７﹒６元，跌１﹒４元或１﹒２８％，成交１０１﹒８７億元；美團收
報１７４﹒６元，升１﹒１元或０﹒６３％，成交５６﹒４７億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　恒隆地產（００１０１）收跌５﹒２６％，報１４﹒７６元，該股成交約８０６萬股，涉資
１﹒２０億元，盤中高見１５﹒７６元，最低見１４﹒５８元；中國生物製藥（０１１７７）跌
５﹒０１％，收報４﹒５５元；新世界（０００１７）跌４﹒４９％，收報２３﹒４元；潤地
（０１１０９）跌４﹒３３％，收報３７﹒６元；九置（０１９９７）跌４﹒２７％，收報
４４﹒８元；舜宇光學科技（０２３８２）跌３﹒７４％，收報１０５﹒４元。
　　另外，比亞迪（０１２１１）逆市升２﹒２５％，收報２４５元，該股成交約１２８６萬股
，涉資３１﹒６２億元，盤中高見２５１元，最低見２４１﹒６元；小米（０１８１０）升
１﹒７３％，收報１２﹒９２元。（ｋｙ）

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