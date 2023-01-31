《鍾之日記》恒指Ａ場１月報喜，馬雲效應正大暴漲

《鍾之日記》１月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



大型科企季度業績和聯儲局等央行議息結果揭盅前，投資氣氛趨審慎，美股隔晚下滑，其中

標指及納指跌逾１％。雖然早段內地公布ＰＭＩ數據表現理想，不過北水加速流走，港股高開低

走，失守２２０００大關。不過總結今年一月，恒指仍累漲１０﹒４％。

恒指今早高開１２０點，報２２１９０，內地ＰＭＩ數據公布後，升幅曾擴大至２１４點，

高見２２２８４，但Ａ股升勢不保，午後跌勢加劇，午後三時前跌幅一度擴大至４３８點，見

２１６３１點全日低。尾段跌幅收窄，恒指最終收報２１８４２，跌２２７點或１％。恒指兩日

累跌８４６點或３﹒７％。

比亞迪（０１２１１）發盈喜，料去年純利增最少４﹒２５倍，收升２﹒３％報２４５元，

為全日表現最好藍籌，瑞銀將比亞迪目標價由３４５元上調至３５０元，重申比亞迪是該行最為

看好的電動車股之一。恒隆地產（００１０１）去年純利３８﹒３６億元，按年跌０﹒８％，末

期息維持每股０﹒６元，午後受壓，收市插５﹒３％，為表現最差藍籌。



＊１月ＰＭＩ優預期，滬指月漲５﹒４％＊



國家統計局公布１月ＰＭＩ數據，盡管期間存在春節長假因素，但製造業及非製造業均重回

擴張區間，超越市場預期。其中，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５０﹒１％，優於預期的

４９﹒８％，比上月上升３﹒１個百分點，是２０２０年３月以來最大升幅；非製造業商務活動

指數為５４﹒４％，比上月上升１２﹒８個百分點，觸底回升。

不過消費股在假期結束後迅速回落，加上多家Ａ股上市公司趁在業績預告限期前的最後一日

發布盈警「炸彈」，拖累大市表現，滬綜指全日跌０﹒４２％，報３２５５﹒６７點，深成指跌

０﹒８％，創業板指同跌０﹒７６％。兩市成交９００２億元人民幣，按日減少１５﹒２％。

以全月來計，海內外資金均押注中國短期因放寬防疫限制而錄得爆發性增長，陸股通全月淨

流入近１４１２億元人民幣，創下陸股通開通以來的新高，滬綜指全月急漲５﹒４％，深成指全

月漲８﹒９％，創業板更飆一成。



＊馬雲香港晤謝國民，正大企業國際兩日暴漲５倍＊



科網股沽壓未止。騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）齊跌１﹒３％，京東

（０９６１８）跌２﹒４％，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌２﹒５％，百度（０９８８８）跌

２﹒７％。不過美團（０３６９０）升０﹒６％，快手（０１０２４）升０﹒１％。

阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲低調在港過新春，據報馬雲近期再與泰國首富、正大集

團（Ｃｈａｒｏｅｎ Ｐｏｋｐｈａｎｄ Ｇｒｏｕｐ）資深董事長謝國民會面。由謝國民長子

謝吉人任董事長的正大企業國際（０３８３９）聞風起動一股價第二日放量爆升，今日曾升近３

倍高見５元，收市仍升２５２％，報４﹒６８元，成交約６１５６萬股，涉資２﹒０９億元。

正大企業國際昨日收升６８％報１﹒３３元，公司股價兩日累升５﹒０８倍，市值亦隨之而

上漲至逾１０億元。據最新年報資料，正大企業國際主要從事生化、工業業務，由正大集團持有

５３﹒１％股權，伊藤忠商事株式會社持股２５％。

正大系早年在香港有數家上市公司，惟卜鋒國際本月已正式除牌，卜蜂連花於２０１９年除

牌。

另外，正大集團經商發控股持有２﹒４３％中國平安（０２３１８）股權，為平保股東名冊

上最大境外法人股東；正大亦持有本間高爾夫（０６８５８）近３成股權，而伊藤忠同樣持有本

間高爾夫逾５％股權。



＊三大鐵鳥暴蝕逾千億＊



疫情防控嚴重影響國內經濟活動，２０２２年第四季封控情況堪比疫情爆發初期，物流運輸

及民眾出行嚴重受阻。內地航空公司在公布Ａ股年報預報限期的最後一日集體發盈警，不但錄得

暴蝕，虧損程度甚至較上一年倍增。東航（００６７０）公告，預計２０２２年淨虧損３６０億

元至３９０億元人民幣，國航（００７５３）預計２０２２年淨虧損約為３７０億元到３９５億

元人民幣，南方航空（０１０５５）預計２０２２年淨虧損３０３億元到３３２億元人民幣。即

使以預測中的最佳數據來計算，國內三大航空公司總計虧損額仍然超過了千億人幣。

三大航企暴蝕已在預期之內，今日港股股價表現個別，東航升０﹒３％，南航跌２﹒６％，

國航跌１﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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