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31/01/2023 09:39

【聚焦數據】統計局：去年全國規模以上工業企業利潤按年降４％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，２０２２年，全國規模以上工業企業實現利
潤總額８４０３８﹒５億元（人民幣．下同），比上年下降４％。　
　
＊外資企業利潤下降９﹒５％＊
　
　　２０２２年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額２３７９２﹒３億元，比上
年增長３％；股份制企業實現利潤總額６１６１０﹒９億元，下降２﹒７％；外商及港澳台商投
資企業實現利潤總額２００３９﹒６億元，下降９﹒５％；私營企業實現利潤總額
２６６３８﹒４億元，下降７﹒２％。
　　２０２２年，採礦業實現利潤總額１５５７３﹒６億元，比上年增長４８﹒６％；製造業實
現利潤總額６４１５０﹒２億元，下降１３﹒４％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利
潤總額４３１４﹒７億元，增長４１﹒８％。　
　
＊石油和天然氣開採業利潤總額增長１﹒１倍＊
　
　　２０２２年，在４１個工業大類行業中，２１個行業利潤總額比上年增長，１９個行業下降
，１個行業由虧轉盈。主要行業利潤情況如下：石油和天然氣開採業利潤總額比上年增長１﹒１
倍，電力、熱力生產和供應業增長８６﹒３％，煤炭開採和洗選業增長４４﹒３％，電氣機械和
器材製造業增長３１﹒２％，專用設備製造業增長３﹒４％，汽車製造業增長０﹒６％，通用設
備製造業增長０﹒４％，農副食品加工業增長０﹒２％，化學原料和化學制品製造業下降
８﹒７％，計算機、通信和其他電子設備製造業下降１３﹒１％，非金屬礦物製品業下降
１５﹒５％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降１６﹒１％，紡織業下降１７﹒８％，石油、煤炭
及其他燃料加工業下降８２﹒８％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降９１﹒３％。
　
＊工業企業實現營收增長５﹒９％＊
　
　　２０２２年，規模以上工業企業實現營業收入１３７﹒９１萬億元，比上年增長５﹒９％；
發生營業成本１１６﹒８４萬億元，增長７﹒１％；營業收入利潤率為６﹒０９％，比上年下降
０﹒６４個百分點。
　　　２０２２年末，規模以上工業企業資產總計１５６﹒１２萬億元，比上年增長８﹒２％；
負債合計８８﹒３０萬億元，增長８﹒６％；所有者權益合計６７﹒８２萬億元，增長７﹒６％
；資產負債率為５６﹒６％，比上年上升０﹒３個百分點。
　　２０２２年末，規模以上工業企業應收賬款２１﹒６５萬億元，比上年增長１２﹒３％；產
成品存貨６﹒０４萬億元，增長９﹒９％。（ｅｗ）
　

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